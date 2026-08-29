Marathón tumba al Génesis en La Paz con una remontada en cinco minutos

El Club Deportivo Marathón cerró una semana perfecta y confirmó que atraviesa un gran momento en este inicio de temporada. El conjunto verdolaga mostró carácter, reaccionó en el momento justo y este sábado remontó para derrotar 1-2 al Génesis en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en un intenso partido correspondiente a la quinta jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional. Los esmeraldas llegaron a este compromiso con la moral en alto después de haber sellado días atrás su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Con el impulso de su buen momento internacional, Marathón afrontó el reto de la Liga Nacional y terminó consiguiendo tres puntos de enorme valor que le permiten mantenerse entre los grandes protagonistas del campeonato. Con el triunfo, los verdes alcanzaron 11 puntos en la clasificación, mantiene su condición de invicto tras cinco fechas y se instala provisionalmente en la cima del Apertura 2026, a la espera de lo que suceda en los demás partidos de la jornada. Para Génesis, la derrota representa un duro golpe, especialmente porque significó su primera caída como local en el campeonato. El conjunto de La Paz tuvo la ventaja y durante varios momentos logró complicar al equipo verdolaga, pero no pudo mantener el resultado cuando llegó la reacción de los visitantes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El encuentro comenzó con intensidad, aunque los dos equipos tuvieron dificultades para encontrar espacios claros en los primeros minutos. Génesis intentaba aprovechar el respaldo de su afición y Marathón buscaba hacerse con el control del mediocampo.



La primera ocasión clara llegó al minuto 27 y fue para el conjunto local. Daniel Meléndez apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Araújo. El atacante logró anticiparse y remató hacia la portería, pero el cabezazo no llevó la potencia necesaria y el balón terminó en las manos del experimentado Jonathan Rougier. El portero verdolaga volvería a ser protagonista pocos minutos después. Al 31', el 'Camavinga' Núñez recibió espacio fuera del área y sacó un potente disparo que llevaba mucho peligro. Sin embargo, Rougier respondió de gran manera y se lanzó para desviar la pelota, enviándola al tiro de esquina. Una intervención importante del guardameta para mantener el empate. Génesis continuó buscando el gol y encontró su recompensa al 39'. Roger Sanders apareció completamente solo dentro del área y solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de las redes para poner el 1-0. El conjunto canino golpeaba primero y hacía valer su condición de local. La afición celebraba un gol que colocaba a su equipo en ventaja antes del descanso.

COMPLEMENTO Y REMONTADA MONSTRUOSA

El segundo tiempo fue completamente diferente. Marathón regresó al terreno de juego con otra mentalidad, aumentó la intensidad, adelantó sus líneas y salió decidido a buscar el empate desde los primeros minutos. A los 48', un tiro libre ejecutado por Javier Arriaga impactó en la barrera. El balón quedó suelto tras el rebote y Damin Ramírez apareció rápidamente para sacar un potente remate, el disparo terminó en el fondo de las redes y significó el 1-1. En el 53', Marathón aprovechó un error defensivo de Génesis. Jonathan Bueso presionó, logró robarle el balón al defensor Mosquera y quedó de frente ante la salida del guardameta Balanta. El centrocampista remató antes de ingresar al área, la pelota golpeó en el poste y terminó entrando al fondo de la portería.