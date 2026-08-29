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Génesis vs Marathón HOY: Diario DIEZ, HCH y GOTV se vuelven a unir para transmitir

Génesis y Marathón se podrá ver exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH. Acá te mostramos los canales de cada cablera

Génesis vs Marathón HOY: Diario DIEZ, HCH y GOTV se vuelven a unir para transmitir

Génesis vs Marathón: tranmisión exclusiva por Diario Diez, HCH y GOTV
29 de agosto de 2026 a las 07:47

Génesis y Marathón se miden este sábado (3:00 p.m) por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.

El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario protagonista para recibir este duelo que tendrá muchos ingredientes, especialmente la segunda transmisión de todos los medios de Grupo OPSA y HCH.

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¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.

¿EN QUÉ CANALES SE PODRÁ VER EL PARTIDO?

La transmisión comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.

Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.

Todos los canales en los que podrás disfrutar el Génesis vs Marathón

Todos los canales en los que podrás disfrutar el Génesis vs Marathón

 (Rigoberto Diaz)

El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.

Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.

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SORPRESAS PARA LOS HINCHAS EN EL ESTADIO

Los aficionados también podrán disfrutar de muchas sorpresas y regalos que se estarán dando durante esta experiencia deportiva, por lo que no te puedes quedar en casa y podrás disfrutar de este platillo deportivo.

Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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