Génesis vs Marathón HOY: Diario DIEZ, HCH y GOTV se vuelven a unir para transmitir

Génesis y Marathón se miden este sábado (3:00 p.m) por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH. El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario protagonista para recibir este duelo que tendrá muchos ingredientes, especialmente la segunda transmisión de todos los medios de Grupo OPSA y HCH.

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.

¿EN QUÉ CANALES SE PODRÁ VER EL PARTIDO?

La transmisión comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.

El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional. Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.

SORPRESAS PARA LOS HINCHAS EN EL ESTADIO