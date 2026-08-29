Génesis vs Marathón HOY: Diario DIEZ, HCH y GOTV se vuelven a unir para transmitir

Génesis y Marathón se miden este sábado (3:00 p.m) por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional y se podrá volver a vivir exclusivamente por las pantallas de Diario Diez, GOTV y HCH.
El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario protagonista para recibir este duelo que tendrá muchos ingredientes, especialmente la segunda transmisión de todos los medios de Grupo OPSA y HCH.
¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?
Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.
¿EN QUÉ CANALES SE PODRÁ VER EL PARTIDO?
La transmisión comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido.
Además, Diario DIEZ tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo.
El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.
SORPRESAS PARA LOS HINCHAS EN EL ESTADIO
Los aficionados también podrán disfrutar de muchas sorpresas y regalos que se estarán dando durante esta experiencia deportiva, por lo que no te puedes quedar en casa y podrás disfrutar de este platillo deportivo.
Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.