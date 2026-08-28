Balanta revela la ventaja de Génesis sobre todos los equipos: "Muchos nos critican"

El Génesis se prepara para afrontar un exigente compromiso ante Marathón, en un duelo donde los dirigidos por el profesor Fernando Mira buscarán mantener su buen arranque de torneo y hacer valer su condición de local. En la previa, el guardameta colombiano, Ronaldo Balanta, atendió a DIEZ destacó la calidad y profundidad del plantel verdolaga, al que considera un rival mucho más completo respecto a temporadas anteriores.

Además, Balanta dejó claro que Génesis pretende convertir su cancha y las condiciones de La Paz en una fortaleza durante el campeonato. Del mismo modo, reveló que el calor y el horario del encuentro son una de las ventajas que el equipo espera aprovechar sobre toda la temporada. Por otro lado, el portero reconoció que Marathón cuenta con un plantel amplio que le permite afrontar tanto la competencia nacional como sus compromisos internacionales.

CONFERENCIA DE PRENSA

-¿Qué expectativas hay para este partido ante Marathón? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La expectativa siempre es la misma: salir a ganar. Nosotros hemos comenzado muy bien en casa y las expectativas están muy altas. Con la ayuda de Dios, mañana vamos a hacer un buen partido y ojalá podamos conseguir los tres puntos. -Cuando visualizas a este Marathón, ¿qué se te viene a la mente? Que es un buen equipo, un excelente equipo, por la calidad de jugadores que tiene. Creo que ahorita tienen un mejor equipo que el torneo pasado.

-Como guardameta, ¿a quién ves como figura o a qué jugadores hay que tenerles mayor precaución? A Mesiniti y A Yairo Moreno, que son excelentes jugadores, entonces hay que tener la máxima precaución sobre ellos. Nosotros tratamos de contrarrestar todos esos pequeños detalles.

-En la semana se ha hablado mucho de Yairo en la Liga Nacional ¿Marca la diferencia el currículum que tiene?** Yairo siempre ha sido un excelente jugador. Creo que si van a la hoja de vida que tiene, es espectacular. Si no estoy mal, casi toda su carrera la hizo en México. Entonces eso habla muy bien de él. -¿Este buen arranque del equipo es lo que esperaban? Nosotros nos visualizamos desde el arranque del torneo que había que comenzar ganando, con el pie derecho en casa. Gracias a Dios se nos han dado los triunfos y esperamos seguir por ahí. -¿Hoy este equipo está más cohesionado y fuerte por las piezas que tiene? Creo que todavía al equipo le hace falta mucho por mejorar. Con el trabajo del profe Mira, a lo largo de que avance el torneo nos vamos a ir viendo mucho mejor. Todavía no hemos podido llegar al tope, pero tenemos calidad de jugadores y esperamos que, cuando el equipo se afiance bien, podamos conseguir ese fútbol que el profe quiere y también los resultados. -Los equipos de Liga Nacional han reclamado mucho por las condiciones de las canchas. ¿Génesis puede aprovechar esa situación para tener una ventaja psicológica? Nosotros, igual que todos, entrenamos aquí, pero somos un equipo de buen pie y, por lo general, tendemos a jugar mucho mejor afuera que en casa. Pero este torneo queremos revertir la historia, queremos jugar mejor en casa y tratar de conseguir puntos por fuera. Queremos que nuestra casa sea nuestro fuerte. Estamos trabajando en base a eso. Creo que los rivales saben que no es una cancha fácil, pero nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestra entrega y nuestra intensidad, queremos hacer de nuestra casa un fortín. -No solamente influye la cancha, también el horario. ¿Realmente se siente jugar a esa hora? Claro que se siente. A esa hora es caliente. Hay muchas personas que por ahí critican y dicen que es inhumano, pero es lo que tenemos aquí en La Paz y queremos aprovecharlo. Creo que ahora está mucho mejor porque le han hecho tratamiento, pero es nuestra cancha y queremos hacerla respetar.

-En su momento Marathón también sacó provecho de ese factor, especialmente con el horario Sí, es que hay muchos equipos que sacan provecho de eso. El mismo Platense, a las tres de la tarde, allá es un calor bárbaro. Marathón también juega a las tres de la tarde y hace un calor bárbaro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos sacar provecho de eso?