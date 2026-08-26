Rudman tras clasificar a cuartos de final con Marathón: "Hoy era una final"

Marathón dio el golpe que necesitaba ante Real Estelí y, con un contundente 3-0, consiguió por primera vez en su historia avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Tras la clasificación, el técnico Silvio Rudman destacó las claves que explican la victoria: el orden defensivo, la intensidad para recuperar la pelota, la presión alta, el volumen de juego y una propuesta ofensiva constante, factores que le permitieron al conjunto verdolaga imponerse ante el campeón nicaragüense y firmar una actuación que el propio entrenador calificó como “redonda”.

CONFERENCIA DE PRENSA

Profe, un triunfo redondo. Este es el Marathón que se le dio completo, partido casi perfecto en ataque, defendió bien, mantuvo la posición de la pelota, atacó cuando debía atacar y mató cuando debió matar. ¿Qué sensación le deja este resultado?

Sí, la verdad que orgulloso, orgulloso del equipo, orgulloso de mis jugadores, de la entrega, de la disposición, de realmente siempre mantener un orden, de ser un equipo intenso, de ser un equipo dinámico, de tener volumen de juego, de realmente demostrar cuando uno quiere ganar el partido con toda esa determinación ante un rival importante. Pero bueno, hoy creo que Marathón le salió un partido, como bien lo decía, redondo y bueno, contento por pasar de fase.

Hoy un total cambio, un cambio radical del Marathón de los últimos dos o tres partidos. Tenemos mayor tendencia de balón, mayor profundidad de disparos a marco, costó tanto. ¿Cuál fue la fórmula para poder cambiar este equipo en tan poco tiempo? Y la otra, la curiosidad, ¿por qué tan cargados estaban los cambios?

Mira, realmente lo sabíamos, lo habíamos hablado muchísimas veces de que yo mencionaba que este era el camino, el camino del buen fútbol, del orden, de tener más tendencia, como bien lo decís vos. Creo que, bueno, recién hoy llevamos dos meses con el equipo, tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos jugadores de jerarquía que hoy realmente era una final. Lo habíamos hablado antes del partido, que no se nos podía escapar el triunfo acá en el local con nuestra gente, que hoy la verdad quiero felicitar y quiero decir palabras de agradecimiento con esa gente maravillosa que es la del Marathón, que apoya y bueno, creo que hoy fue un partido importante para nosotros, en lo cual siempre tuvimos un orden, siempre realmente tuvimos mucho volumen de juego, mucha tendencia y realmente mucha intensidad cuando no teníamos la pelota. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hicimos una presión alta, en lo cual el equipo lo hizo bien y bueno, creo que fue un resultado justo y un ganador bien Marathón dentro de la cancha. Después lo de los cambios, Jairo venía de dos semanas, recién se incorporó ayer, anteayer, lo mismo con Elis. Son gente que la pudimos convocar para que esté en la lista, pero no estaban para tener muchos minutos. Y en esa diferencia que hoy mencionas, más ordenado el equipo, ¿qué cree que fue lo más importante que cambió Marathón del partido de Alianza a hoy para poder llevarse esta victoria?

Yo creo que hoy realmente lo que cambió fue la idea, realmente tuvimos más certeza. Acordate que en el partido con Alianza jugamos casi todo el primer tiempo creando tres o cuatro situaciones y no las pudimos concretar. El fútbol es de crear situaciones. Hoy realmente el equipo se brindó al máximo, el objetivo claro era ganar en nuestra cancha y realmente orgulloso, orgulloso de mi equipo, orgulloso de mis muchachos porque dieron un esfuerzo enorme, en lo cual hoy nos lleva a una fase de calificación histórica.

Yo sé que muchas veces a ustedes los entrenadores no les gusta dar una valoración individual, pero en este caso quisiera que usted me verificara su opinión del rendimiento que ha tenido, no solo en este partido, sino en los últimos partidos, Carlos Argueta, ya que incluso está jugando fuera de su posición natural

Lo importante de Carlos es que es un jugador muy dinámico, realmente muy intenso, tiene de repente marca, tiene despliegue, no solo puede jugar de lateral, sino puede jugar de volante mixto, como lo utilizamos ahora en este momento, que puede jugar de volante por derecha. Realmente es un jugador completo, en la cual no puede jugar de una sola posición, puede jugar de tres o cuatro y hoy quedó demostrado. Es un jugador con mucha garra, con mucha jerarquía, con mucho coraje y bueno, estos son los partidos importantes, no solo para él sino para el equipo. Estas son finales, en las cuales todos tenemos que estar como lo hablábamos hace un ratito. Yo lo que menciono mucho del grupo es la unión, es la humildad que tienen los chicos, como siempre había hablado ahora un par de días que este era el camino y bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando mucho. Profe, siguiendo lo que dice, siempre habla acerca de que ese era el camino. ¿Considera que hoy Marathón hizo el partido redondo, el que usted siempre se ha imaginado desde que llegó?

Sí, la verdad que sí, sí, porque siempre lo que quise inculcarle a mi equipo es el orden. El orden defensivo es fundamental, pero después el volumen de juego, lo que es de tres cuartos de cancha para adelante, darle más ampliación, siempre tratar de jugar un esquema agresivo, siempre jugar un equipo que piensa en el arco rival. Hay a veces que, bueno, en situaciones quedamos en varias ocasiones mano a mano, pero bueno, así es lo que nosotros queremos inculcarle al equipo, de ser un equipo ofensivo y creo que hoy, como bien lo dijiste vos, el juego fue perfecto y bueno, acá lo más importante son los jugadores, son el equipo.

Después de dos meses aproximadamente que comienza Marathón, ¿qué cree usted que es lo más destacado o lo más valioso en este grupo de jugadores que tiene? Y en cuanto a medida van avanzando los partidos, ya ahora están en cuartos de final, tienen más competencia en la Liga Nacional en medio de esto. ¿Cómo ir clasificando el tema del alcance de estos jugadores? Porque también las lesiones van de la mano con ellos

Sabíamos que teníamos varios juegos miércoles, sábado, en el torneo local y también en la Centroamericana. Realmente lo que me sorprende es lo que los jugadores realmente quieren al Marathón, el sentido de pertenencia que tienen los jugadores, de hacer bien las cosas, de cumplir los objetivos. Realmente noto una unión muy fuerte en la plantilla y eso te fortalece. Yo siempre lo que le digo a los muchachos es que lo que es el tema de la unión de grupo, lo que es el tema de la humildad, el trabajo y el sacrificio, eso es base de un gran plantel. ¿Qué valoración hace Silvio de que los tres hondureños que están participando en el torneo estén clasificados entre los mejores ocho de la competencia? Para el fútbol de Honduras, ¿esto qué representa?

Para el fútbol de Honduras representa muchísimo porque son tres equipos que han pasado de fase. El fútbol hondureño ha crecido mucho, realmente hay muy buenos directores técnicos, hay muy buenos jugadores, tanto hondureños como extranjeros que vienen a enriquecer la liga y la verdad que eso hace bien al fútbol hondureño. Así que hay que seguir compitiendo a un nivel alto como es la Centroamericana y dejar bien parado al fútbol de Honduras. Una victoria muy contundente, 3 a 0. ¿Se la imaginaba de esta forma? Y aparte de eso, creo que a nivel deportivo y táctico vi que sabía muy bien por dónde atacar, vio muy bien las valencias y las debilidades del Real Estelí. A pesar de todo, se ganó mucho balón aéreo. Me gustaría su argumento sobre este Estelí que vio

Mirá, nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un Estelí, el último campeón de Nicaragua, un equipo que está bien dirigido. Pero bueno, hoy realmente todos tenemos información, todos realmente conocemos a los jugadores del otro equipo. Después, bueno, el fútbol y lo más importante es tratar de jugar bien, tratar de jugar bien al fútbol. Pero realmente sabíamos que teníamos que hacer un equipo ordenado, un equipo de siempre estar atento en la segunda jugada, un equipo que todas las divididas había que estar cerca. Realmente se hizo un juego con mucha intensidad, con mucha dinámica y creo que lo más importante es lo que hicimos de tres cuartos de cancha para adelante, en abrir el partido, lo que fue los dos extremos, tanto por derecha como por izquierda, y una buena movilidad de los delanteros y los volantes, en este caso que fue Ramírez y Farioli, que llegaban como una especie de nueve y medio. Pero sí, contento y vuelvo a repetir, orgulloso de mis muchachos.