GOTV, Diario DIEZ y HCH te traen en vivo este sábado el juego, Génesis vs Marathón

La jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional estará nuevamente en la pantalla de GOTV, Diario DIEZ en alianza con HCH. Este sábado te traeremos una magistral transmisión del partido entre Génesis FC frente al Marathón desde el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en un duelo cumbre que tendrá muchos ingredientes.

La cobertura comenzará desde un día anterior con una desplegada presencia en todos los medios del Grupo OPSA, así como en los canales sociales, para darle seguimiento al Génesis FC y al Marathón, dos clubes que llegan inspirados a este compromiso. Los aficionados podrán vivir la previa y conocer todos los detalles antes del pitazo inicial.

Ver: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

Los Policías del Génesis llegan arropados de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.