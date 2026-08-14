DIEZ, HCH y GOTV se unen para transmitir en exclusiva el partido Génesis vs Platense

Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH se unen por primera vez en una transmisión que marcará un nuevo hito en el fútbol de Honduras. Será este sábado al llevar en exclusiva el enfrentamiento entre Génesis FC y Platense desde el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Esta innovadora propuesta busca ofrecer una nueva dimensión para disfrutar del fútbol de la Liga Nacional de Honduras, brindándole a la afición una opción moderna y accesible para seguir los partidos del campeonato local. El encuentro marcará el inicio de una era que llega para quedarse en la televisión hondureña. Los aficionados podrán disfrutar del duelo del equipo canino totalmente gratis desde la comodidad de sus hogares a través de la señal de GOTV, canal disponible en las principales empresas de cable del país.

A nivel nacional, GOTV se encuentra en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo; igual en las diferentes cableras y repetidoras locales de Honduras. Asimismo, para la fanaticada en el extranjero, el partido se transmitirá en directo y en formato Full HD mediante el canal oficial de YouTube de Diario Deportivo DIEZ. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este compromiso representa el primer paso de un ambicioso proyecto en el que un equipo de profesionales cualificados llevará cada incidente del encuentro.

La cobertura completa incluirá una previa detallada, el seguimiento minuto a minuto, repeticiones de jugadas claves y una emisión en alta definición. A su vez, los seguidores podrán mantenerse informados en tiempo real por medio de actualizaciones constantes en las plataformas digitales y sitios web de ambos medios. Grupo OPSA (Organización Publicitaria S.A.), HCH y el Club Génesis FC, buscan romper barreras en el entretenimiento deportivo a partir de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Cabe destacar que GRUPO OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región; además de la televisora GOTV.