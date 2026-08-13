De futbolista a emprendedor: la historia de “Colocho” Martínez fuera de las canchas

Walter “Colocho” Martínez vive una nueva etapa en su carrera, no solo por su llegada al Génesis PN, sino también por la faceta de emprendedor que ha construido fuera de las canchas. El futbolista contó a DIARIO DIEZ que durante los ocho meses que estuvo sin recibir salario en Victoria logró sostenerse gracias a sus emprendimientos, entre ellos una barbería que ya cumplió dos años y que se ha convertido en uno de sus proyectos personales.
Ahora, con renovada ilusión y después de superar aquel complicado capítulo, Martínez se prepara para afrontar el duelo ante Platense este sábado 15 de agosto a las 3:00 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova, donde espera demostrar que todavía tiene mucho que aportar con la camiseta del Génesis PN.
LA ENTREVISTA
Walter, ¿qué tal está? Nueva ilusión, nuevos objetivos
Muy contento, creo que me han recibido de la mejor manera en el equipo y creo que eso es importante. He venido a un equipo muy humilde, muy trabajador, que creo que tiene todas las ganas de llegar a hacer cosas grandes. Creo que todavía tengo para dar, creo que lo he demostrado ahorita, creo que he venido entrenando bien. Y como te digo, he venido a un equipo que tiene muchas ganas, mucha ilusión y creo que estamos bien para hacer las cosas aquí en el equipo.
¿Cómo te ha recibido Génesis?
Muy bien, creo que me abrieron las puertas, creo que eso es importante, llevar a un equipo así, donde hay un bonito grupo, que eso es importante, donde una competencia sana y que eso es lo bueno.
Los equipos pequeños se sienten denominados así de esa manera, que les beneficia de una u otra manera, el tener mayor posibilidad a la hora de pelear así, un nuevo formato
La verdad que sí, creo que un equipo así, ya estando en un equipo grande, estar en un equipo pequeño, bueno, llamado pequeño, es un poco más diferente el tema de los árbitros y todo eso. Entonces, sí, creo que ahora siento que para los equipos esos, para nosotros, creo que lo siento bien.
Y futbolísticamente, Walter, ¿hoy cómo te encuentras en este momento?
No, muy bien, creo que muy agradecido, creo que me siento bien, he venido entrenando, no he tenido ninguna molestia desde que vine aquí y eso es importante.
Y en la parte táctica, por ejemplo, ¿qué te ha llamado la atención, de mira?
No, creo que, bueno, nos dicen por dónde nos van a atacar, creo que él lee bien los partidos, que eso es importante.
¿Es detallista en ese punto?
Sí, sí, es detallista, él dice por dónde nos van a atacar y al final por ahí es. Entonces, creo que ahí trabajamos bien las líneas y le gusta la intensidad.
Hoy por hoy en este plantel, ¿con quién? A muchos los has conocido, los enfrentaste en la Liga, pero ¿con quién, por ejemplo, has conjuntado, has hecho mayor amistad aquí?
No, muy bien, me llevo con Alan, con Maldonado, con Sander, la mayoría con todos, me llevo muy bien.
Este arranque de Liga Nacional, ¿cómo lo has podido ver? Los rivales, a los que ya se enfrentaron y a los que todavía no se han enfrentado, ¿cómo los has logrado ver?
No, muy bien, como te digo, nosotros tenemos un bonito grupo, un buen equipo, nosotros creo que vamos a hacer de la pelea. Siento que, como te digo, el equipo está para grandes cosas.
Y en lo personal aquí, ¿qué posición te has utilizado? Mira, por la izquierda, por la derecha
Sí, sí, pero no, como jugamos con 3 y medio, entonces jugamos ahí 3 y medio.
¿Te sentís cómodo ahí?
Ahí estamos jugando. Sí, últimamente, en los últimos años que estuve en Motagua y en Victoria, también ahí jugué.
¿Y tu situación, cómo quedó? Porque la última vez estuviste ahí emproblemado con el Victoria para poder salir
Yo estoy bien, ya mi resolución ya salió, solo estoy esperando de que... Fue a mi favor, que eso ya era inesperable, creo que, como lo dije al principio, yo lo tenía todo de ganar, pero al final fueron ellos los que decidieron no dejarme jugar y bueno, ahí está lo que... el TAF decidió y yo la gané.
¿Y qué tanto te afectó? ¿Te afectó en la parte futbolística el hecho de haber tenido ese parón, Colocho?
Al principio, la primera temporada me complicó porque estaba ahí casi 8 meses sin jugar, creo que no es fácil, pero yo me mantuve, como te decía, entrenando y eso me ayudó también a no sentirlo mucho.
¿Y extrafutbolísticamente, Colocho, siempre te has dedicado, sos un hombre de negocios, por llamarlo de esa manera, le has buscado a la vida, no solamente por el fútbol?
Gracias a Dios he aprovechado donde estuve y creo que eso es importante. Bueno, yo de joven siempre soñé con tener mis cosas y gracias a Dios, a puro esfuerzo, sí, me he hecho... tengo ahí mis varias cositas.
Bueno, ¿iniciaste, por ejemplo, en pandemia, fue cuando surgió, por ejemplo, que montaste lo de venta de comida o fue antes?
En ese tiempo fue, en el tiempo de la pandemia, pero eso es de estar todos los días, entonces eso me complicó, pero después lo quité, pero ahí estamos, ahí tengo una barbería, tengo como un año y medio de tenerla ahí por... bueno, le vamos a hacer un anuncio ahí al frente del Mall Multiplaza, a la parte donde eran las oficinas de Hugo.
¿Y cómo surge, por ejemplo, el montar una barbería?
No, muy bien, tengo, gracias a Dios, he sido una persona muy humilde que me he llevado con buena gente, que me ha agarrado de gente que es luchadora, que es emprendedora y ellos me han aconsejado y la verdad que me ha ido muy bien.
Eso te iba a decir yo, o sea, no cualquier futbolista no piensa en montar una barbería, por decirlo de una manera. ¿Alguien te dijo esto puede funcionar o buscaste a los barberos, cómo fue?
Tengo un amigo que él es emprendedor y me dijo él, mira que a mí no me queda tiempo de, si quieres hacerte de ella, entonces así fue y así me hice la barbería.
¿Llevas cuánto tiempo con ella?
Llevo cumplido dos años.
¿Es rentable, sin mencionar números?
Sí, porque si no fuera rentable ya la hubiera quitado. Y la verdad que empezar un emprendimiento de cero, creo que eso es difícil, pero ya él, gracias a Dios, me la dio con todos los clientes, que eso era lo más importante, porque emprender también de cero no es fácil.
¿Cuántos barberos están ahí?
Tengo tres, tengo cinco sillas.
¿Se llena?
Sí, podemos ir a hacer una entrevista un día de estos.
¿Y vos te has cortado el pelo ahí también?
Sí, yo me lo corto. Ahí tengo mi barbero y todo.
¿Y del equipo vas a conseguir clientes?
Muy largo, muy largo. Un día que vamos a entrevistar, me los voy a llevar para allá a la barbería.
Pero igual van a ir como clientes, ¿no?
No, sí, como clientes. Más bien les voy a cobrar más.
O sea, sos una persona que está pensando post, porque normalmente el futbolista a veces, después de que se retira, tiene esa dificultad de no visualizar más allá
Fíjate que te voy a ser sincero, tuve ocho meses sin recibir sueldo y gracias a Dios no me faltó nada.
Sí, digo, porque en tiempos de pandemia y más allá, donde los equipos no nos generaban, pudimos ver muchos que el avión era el palito
Yo como te digo, pasé ocho meses y gracias a Dios no me faltó nada. Que creo que en otros tiempos, si no hubiera tenido ningún emprendimiento, creo que, no sé, yo creo que me hubiera ido para Estados Unidos.
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¿Cómo quedo la situación contractual con el Victoria?
Entonces ya ahora estoy esperando y, no sé, creo que me han estado reuniendo, han estado hablando con la gente del Victoria para ver una negociación, pero como te digo, yo ya tengo mi resolución que eso lo voy a hacer.
Y viene partido Platense, ¿cómo lo ves?
Creo que aquí en casa nos vamos a hacer fuerte, creo que ya hemos visto que la cancha a los equipos les complica y bueno, nosotros también tenemos que hacernos fuertes aquí, sabiendo de que los equipos vienen aquí, como decir, no, aquí es la cancha, entonces ahí ya nos vamos ganando.
Y muchos dicen, Colocho es jugador de barrio, ese tipo de canchas que no sé si es que te vienen bien o qué, son más pegajosos con la pelota
Yo me crecí jugando en canchita, pero sí, creo que ese ha sido siempre mi tipo de cancha.
Y este Platense, ¿cómo lo has logrado ver o conociendo históricamente, por ejemplo, a un Raúl Cáceres
Creo que él ha venido trabajando muy bien, creo que él ha empezado con jóvenes y creo que sí, es difícil para ya llegar al día de jugar con jóvenes y él lo ha estado haciendo, que la verdad que eso es de admirar también.
¿De a qué lado, por ejemplo, fueron compañeros tuyos en Platense hoy? No sé si Wellcome, compartí con vos
Con Welcome estuve en Marathón.
¿Qué esperas de este partido?
Estamos en casa. Creo que nosotros somos los responsables de sacar los tres puntos. Y como te decía al principio, creo que aquí hay un bonito equipo. Creo que línea por línea ha mejorado bastante el equipo. Yo sentía que en el torneo pasado eso les costó, pero ahorita tenemos línea por línea.