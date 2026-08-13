Real España confirma el futuro del DT Jeaustin Campos: "Ojalá se pueda dar..."

El Real España afronta una nueva etapa llena de expectativas y presentó su nueva indumentaria. Allí, el presidente del club, Elías Burbara, confirmó que el director técnico costarricense Jeaustin Campos no se mueve. Con la consigna de cortar la racha sin títulos locales y devolver la gloria a las vitrinas del club aurinegro, la institución sampedrana ha depositado su confianza en la experiencia en el costarricense.

Las miradas están puestas en el rendimiento del equipo durante las vueltas regulares, pero sobre todo en la capacidad de responder en las instancias decisivas para finalmente levantar el ansiado trofeo.

A pesar de los rumores de mercado y el interés de otros clubes de la región por los servicios del entrenador, la planificación en la sede aurinegra se mantiene firme. Enfocados en el torneo local donde han iniciado con dos triunfos.

LA ENTREVISTA

Elías, es un día importante, presentación del nuevo uniforme e indumentaria en la máquina.

Buenos días a todos. Primero quisiera presentar al amigo Mohamed Hakim, representante de KELME para todo Centroamérica. Nos acompaña en este lanzamiento de esta nueva indumentaria y pues la verdad que satisfechos con el trabajo que ha hecho la marca. Realmente quedó muy bonita la camisa de local, la camisa de visitante, escogimos la gris nuevamente, la que usamos en las copas de campeones de la CONCACAF porque a la afición le gustó bastante y a petición de la noble afición que tenemos pues volvemos a reincorporar el uniforme gris. Y de ahí pues nada, con toda la expectativa de esta nueva temporada y con toda la confianza en el equipo que vamos a obtener por fin estos resultados que hemos querido obtener desde hace rato.