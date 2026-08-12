Cartaginés le saca empate al Motagua y le complica el pase a cuartos de final

El Fútbol Club Motagua perdonó en varias ocasiones al Cartaginés de Costa Rica, pero terminó rescatando un valioso empate 1-1 que le permite mantener bien encaminada su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2026, el torneo de clubes más importante del área de Centroamérica. El campeón del fútbol hondureño fue de menos a más y terminó siendo superior a su rival en buena parte del encuentro. Motagua mostró mayor iniciativa, adelantó sus líneas y creó varias oportunidades claras frente a la portería costarricense. Sin embargo, cuando tuvo que dar el golpe definitivo, su ataque no estuvo fino y perdonó en momentos en los que pudieron sentenciar el partido. A pesar de no haber podido saborear las mieles de la victoria, el resultado tiene un enorme valor para el conjunto capitalino. Motagua llegó a siete puntos, conserva su invicto en la competición internacional y se mantiene en la parte alta del Grupo D, por lo que está muy cerca de conseguir el boleto a los cuartos de final.

ACCIONES DEL PARTIDO

El encuentro comenzó con un Cartaginés bien plantado sobre el terreno de juego, tratando de aprovechar los espacios y ejerciendo presión sobre la salida del conjunto hondureño. Los costarricenses encontraron premio a su esfuerzo al minuto 18, cuando lograron abrir el marcador y poner contra las cuerdas a Motagua. El mexicano José de Jesús González apareció dentro del área y conectó un espectacular cabezazo tras recibir un preciso centro. El delantero se impuso en el juego aéreo y colocó la pelota lejos del alcance del guardameta Luis Ortiz, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su portería. El 1-0 obligaba a los azules a reaccionar rápidamente. Dos minutos después, al 21, Cartaginés volvió a generar peligro. Juan Gaete observó adelantado al guardameta de Motagua y se animó a probar con un potente remate desde larga distancia. El disparo llevaba dirección a portería y por poco sorprende a Ortiz, pero el arquero reaccionó a tiempo, corrigió su posición y logró quedarse con el balón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los capitalinos no tardaron en reaccionar y al minuto 26 estuvieron cerca de conseguir la igualdad. El "Búho" Meléndez tomó el balón y sacó un potente remate con la intención de sorprender al guardameta visitante. El disparo llevaba fuerza y peligro, pero el arquero Briceño estuvo atento y consiguió controlar la pelota.

La insistencia azul continuó y al minuto 33 llegó una de las oportunidades más claras para los costarricenses. Rodrigo de Oliveira recibió un centro preciso dentro del área chica y apareció prácticamente frente al arco. El delantero conectó de cabeza, pero para su mala fortuna, el balón se fue por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para aumentar la ventaja del Cartaginés. Motagua respondió nuevamente al minuto 38, cuando Alejandro Reyes probó suerte con un potente zurdazo desde fuera del área. El remate llevaba mucha fuerza y amenazaba con convertirse en el empate, pero el guardameta Briceño reaccionó correctamente y consiguió detener el disparo en dos tiempos.

MERECIDO

Después de varios intentos y constantes aproximaciones, Motagua finalmente encontró la recompensa al minuto 40, aunque de una manera completamente inesperada. En un tiro de esquina, El Búho Meléndez logró conectar el balón de cabeza dentro del área y la jugada terminó generando un enorme peligro sobre la portería costarricense. En su intento por despejar, el defensor Diego Armando Mesén terminó desviando la pelota hacia su propia portería, protagonizando un desafortunado autogol que significó el 1-1 para los Azules. El tanto llegó en un momento clave, justo cuando el primer tiempo entraba en su recta final. Motagua recuperó confianza y se marchó al descanso con la igualdad en el marcador. LEA TAMBIÉN: ¿Choco Lozano al Marathón? Presidente Daniel Otero deja contundente respuesta

SEGUNDA PARTE

Apenas habían transcurrido dos minutos del complemento cuando Motagua tuvo una oportunidad clarísima para darle vuelta al resultado. Jorge Serrano envió un centro espectacular al área y encontró completamente solo a Rodrigo de Oliveira. El artillero quedó en una posición inmejorable, pero increíblemente no pudo aprovecharla y su remate se fue por encima del travesaño. Un minuto después, los azules volvieron a rozar el segundo tanto. Esta vez fue Denis Meléndez quien apareció dentro del área y sacó un potente disparo que parecía llevar dirección a portería. Sin embargo, la pelota pasó muy cerca del poste, ante la mirada del guardameta costarricense. Motagua comenzaba a convertirse en el dominador absoluto del partido y las oportunidades seguían apareciendo. El equipo capitalino encontraba espacios y llevaba peligro constantemente, pero la definición se convirtió en su principal enemigo. Al minuto 64, Cristopher Meléndez volvió a generar una ocasión importante con un espectacular centro al área. Rodrigo de Oliveira apareció nuevamente para conectar de cabeza, pero el delantero no logró darle la dirección necesaria y el balón pasó apenas desviado del poste. Otra oportunidad clara que se escapaba para los locales. La presión azul no disminuyó y al minuto 78 apareció el joven Jefryn Macías, quien estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la noche. El atacante tomó el balón y sacó un potente remate de volea que sorprendió a la defensa, pero su disparo pasó rozando el poste. Dos minutos después, al 80, Motagua volvió a quedarse a centímetros de la remontada. Alejandro Reyes recibió el balón y sacó un espectacular bombazo desde larga distancia. El remate tomó dirección a portería y dejó completamente vencido al guardameta, pero la pelota terminó estrellándose en el poste. Pudo haber sido un auténtico golazo y el tanto que le diera los tres puntos al conjunto capitalino.

El pitazo final confirmó el 1-1 y dejó a Motagua con un punto que, por lo mostrado durante el partido, pudo haber sido una victoria. Los azules tuvieron suficientes oportunidades para quedarse con el triunfo, pero la falta de efectividad volvió a impedirles celebrar. En la próxima jornada de la Copa Centroamericana, Motagua tendrá descanso y posteriormente cerrará su participación en la fase de grupos visitando al Municipal de Guatemala, en un compromiso que podría ser determinante para sellar definitivamente su boleto a los cuartos de final. Pero antes de volver a pensar en el torneo internacional, las águilas deberán cambiar el chip y concentrarse en la Liga Nacional. Este fin de semana tendrán un compromiso de máxima exigencia frente al Olimpia, en una nueva edición del gran clásico del fútbol hondureño, donde ambos equipos buscarán imponer condiciones y quedarse con una victoria que les permita fortalecer sus aspiraciones en el campeonato.

FICHA TÉCNICA