¿Choco Lozano al Marathón? Presidente Daniel Otero deja contundente respuesta

Las especulaciones sobre una posible llegada de Anthony “Choco” Lozano al Marathón quedaron completamente descartadas luego de que el presidente del club, Daniel Otero, se pronunciara públicamente sobre el supuesto interés en el delantero hondureño. El dirigente fue contundente al negar que el atacante forme parte de los planes de la institución sampedrana para el Torneo Apertura 2026-2027. Otero decidió aclarar la situación a través de su cuenta oficial en X, donde respondió directamente a las versiones que circulaban en redes sociales y que señalaban al experimentado futbolista como una de las alternativas que tendría el conjunto verdolaga para fortalecer su zona ofensiva.

El máximo dirigente del Marathón no dejó espacio para las dudas y calificó como falsas las informaciones relacionadas con una posible negociación. "¡Falso! Nunca hemos pensado en Anthony Lozano para reforzar el plantel. Saludos y sigamos apoyando fuerte. El éxito vendrá pronto", escribió Otero en su publicación. Con estas palabras, el presidente verdolaga cerró la puerta a cualquier posibilidad de que Lozano se convierta en nuevo jugador del Marathón en este momento. La aclaración también busca poner fin a los rumores que habían generado expectativa entre los aficionados del equipo sampedrano. El “Choco” Lozano es uno de los futbolistas hondureños con mayor recorrido internacional de los últimos años, especialmente por su experiencia en el fútbol europeo y sus actuaciones con la Selección Nacional de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¡Falso! Nunca hemos pensado en Anthony Lozano para reforzar el plantel. Saludos y sigamos apoyando fuerte.

El éxito vendrá pronto. 💚 🤍 ❤️ — Daniel Otero (@DanielOteroCDM) August 12, 2026