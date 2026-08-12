Henry confía en sacar un buen resultado ante Antigua y suelta: "El grupo esta apretado"

Henry Figueroa, uno de los lideres de este Marathón de Silvio Rudman, alzó la voz previo al viaje del equipo rumbo a Guatemala para enfrentar el jueves a las 8:00 pm al Antigua GFC y describió el encuentro como “demasiado importante” porque su misión es dar la pelea en el grupo de la ‘muerte’. Los verdolagadas partieron este miércoles desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales con las bajas de Alberth Elis y César Samudio por lesión, pero también se presentaron otras novedades como las de Jonathan Bueso y Carlos Argueta. En plenas declaraciones, el zaguero central, recordó que se va a enfrentar a un viejo conocido como lo es Kevin López y manifestó que ya lo conoce y sabe como marcarlo. Además, Figueroa contó que para él es muy emocionante haber vuelto a esta competencia.

Por último, se refirió a sus años en el club y las finales que se les han escapado: “Al llegar aquí siempre eso es lo que te piden: el título. Entonces no hay más nada que decir, esperando en Dios que esta sea la vencida, la tercera”, cerró.

- LA ENTREVISTA CON HENRY FIGUEROA -

¿Cómo han percibido este arranque de temporada con Marathón?



Gracias a Dios sacamos un buen resultado allá en Costa Rica. Mañana tenemos un partido importante también y, Dios primero, podamos sacar los tres puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué valor se le está dando a que los metieron dentro del denominado “grupo de la muerte” y las cosas van bien?



Sí, el grupo donde estamos está bien apretado. Hay equipos que ya tienen seis puntos. Para nosotros el partido de mañana va a ser demasiado importante si queremos estar en la pelea. Estamos esperando en Dios que mañana podamos dar la batalla y traernos los tres puntos para acá, para seguir ahí en los primeros lugares. Los dos partidos que restan serán en casa. ¿Sería mucho más motivante venir con un triunfo?



Sabiendo que tenemos dos partidos aquí en casa, el partido de mañana es demasiado importante para nosotros. Como te digo, esperando en Dios que el resultado se dé a favor de nosotros. ¿Cómo están llevando de la mano el torneo nacional con el internacional?



Ahorita venimos de un empate. En los dos partidos hemos quedado con un hombre menos. El domingo jugamos contra Choloma. Es paso a paso. Mañana tenemos un partido, lo vamos llevando paso a paso, sumando, esperando sumar en los dos torneos y estar en los primeros lugares siempre. ¿El cansancio se siente o la preparación ha permitido que no pese todavía?



Fíjate que como venimos de pretemporada, ahorita el cuerpo está activado todavía, entonces creo que estamos muy bien. Nos han servido los dos torneos, independientemente de que los partidos están en corto, pero para eso está la recuperación, para recuperarnos lo mejor posible y llegar bien a los partidos.

Te has metido de lleno con Marathón. Llegaste un día con incertidumbre sobre qué podía pasar, ya renovaste y prácticamente hoy eres uno de los líderes del equipo. ¿Qué nos puedes decir de eso?



Sí, muy bien, gracias a Dios. Estamos bien. Siempre esperamos lo mejor. Como persona seguimos trabajando siempre con humildad y sabiendo que no hemos logrado nada todavía. Hay cosas más bonitas que vienen por delante y esperando siempre estar en la cima. Henry, ahí en Antigua se van a encontrar con un conocido, con Kevin López.



Sí, ya sabemos muy bien cómo juega Kevin. Lo hemos tenido de compañero. Va a ser un muy bonito duelo. Es un muy buen equipo, entonces mañana esperamos que los tres puntos se queden con nosotros. El profesor dice que Antigua tal vez no ha empezado bien, pero sabemos la calidad de equipo que es.



Sí, independientemente de cómo ellos hayan arrancado y todo, sabemos la historia que tiene el club y sabemos la clase de jugadores que tiene. Va a ser un muy bonito encuentro. En cuanto al grupo, también te vas a encontrar con Diego Vázquez, con quien alcanzaste muchos títulos juntos.



Sí, ya va a tocar ese partido, ya van a tocar esos partidos. Son muy bonitos, ya que tenía días de no jugar esta copa. Estamos de vuelta acá, en un ambiente diferente a lo que es la liga. Como te digo, esperando en Dios que mañana traigamos los tres puntos. De acuerdo con lo que pase en los partidos que quedan, ¿podría ser decisivo ese juego de Marathón contra el exlíder de los Vázquez?



Sí. Como le dije yo hace poquito, el partido de mañana es importante para nosotros porque tenemos dos partidos en casa. Entonces mañana tenemos que hacernos sentir y traer los tres puntos aquí para estar arriba.