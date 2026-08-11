Javier López hace autocrítica y advierte a Cartaginés: "Mi condición de autista"

Motagua afronta este miércoles un partido decisivo ante Cartaginés por la Copa Centroamericana de Concacaf, un duelo que el técnico Javier López ha catalogado prácticamente como una final por la importancia que tiene para las aspiraciones del conjunto hondureño de avanzar a los cuartos de final. En la previa del encuentro, López y el futbolista Jorge Serrano analizaron en conferencia de prensa las fortalezas del conjunto costarricense, el momento anímico del plantel ytras la caída ante el Estrella Roja y la preparación de un partido en el que el margen de error será mínimo. El entrenador azul, además, confirmó que ya tiene definido el once titular que saltará al campo.

Motagua llega con la obligación de reaccionar después de la derrota sufrida en la Liga Nacional, pero dentro del vestuario aseguran que el golpe ya quedó atrás.

Serrano fue contundente al señalar que el objetivo del equipo es avanzar en la competición y, a largo plazo, luchar por el título internacional.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ Y JORGE SERRANO

-PERIODISTA: ¿Qué han podido percibir de este nuevo Cartaginés luego de que lo recibió hace un año en esta misma cancha? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Javier López: Mañana es un partido muy importante, Copa Centroamericana. Estamos ante una posibilidad muy grande para nuestro club de poder ganar mañana y lograr la clasificación. Los dos equipos hemos cambiado mucho, principalmente Cartaginés. Tiene técnico nuevo a partir de enero, algunos jugadores que estuvieron aquí el año pasado, pero también una renovación importante dentro de su plantel. Es un equipo altamente competitivo. Nosotros hemos ido evolucionando. Ahí vino el campeonato y estamos ahora en el inicio de este torneo, tanto nacional como internacional, tratando de mejorar y de mostrar esa identidad con las que terminamos el torneo anterior. Para nosotros, el partido de mañana es una final. Así lo consideramos y así hemos desarrollado acciones durante la semana que lo corroboran. Esperamos un partido de alto nivel, de alta intensidad, donde los dos equipos estamos altamente exigidos, los dos por la victoria para clasificar. Cartaginés también necesita la victoria para poder, en su casa y ante su afición, en las dos jornadas restantes, sellar su clasificación para los cuartos de final.

-PERIODISTA: ¿Cómo manejar como entrenador que Cartaginés perdió contra uno de los peores equipos actualmente en la Liga de Costa Rica al igual que ustedes ante Estrella Roja? JAVIER LÓPEZ: La verdad es que, por la experiencia que tengo de jugar torneo nacional y torneo internacional, este mes de agosto es muy difícil para todos los equipos del área que estamos implicados en ambos torneos. Venimos además de una pretemporada con una carga importante en nuestros jugadores. Son muchas batallas las que tenemos que disputar en este mes de agosto, todas son muy importantes, y no todas las podemos realizar o desarrollar con los mismos jugadores. Es normal que en esas rotaciones y en ese intento de que toda la plantilla esté involucrada en este mes de agosto haya partidos que no salen tan bien como los cuerpos técnicos deseamos. Ahí pones el ejemplo de Pérez Zeledón y ponemos el ejemplo nuestro de este fin de semana. Como te comentaba hace un momento, para nosotros el partido de mañana es una final y hemos ido desarrollando acciones en la previa a esta final destinadas a que nuestros jugadores lleguen en las mejores condiciones de frescura física y mental, y que puedan afrontar este partido con plenitud para intentar superar a un rival muy difícil como el que tenemos el día de mañana. -PERIODISTA: Jorge Serrano, ¿qué sabe usted del Cartaginés? JORGE SERRANO: Nosotros estamos muy preparados. Sabemos lo que es Cartaginés, la manera como se para y que es un equipo que contraataca muy bien. Sin embargo, nosotros somos un equipo muy serio, que tenemos nuestras identidades de juego muy marcadas. Creo que con lo que podemos mostrar en el campo podemos buscar sus falencias y así poder llevarnos la clasificación aquí en Honduras, con buen juego, como nos gusta, y hacer las cosas como el profe lo ha mandado en la semana. - PERIODISTA : Hace un año debutaba como DT ante el mismo equipo ¿Qué ha cambiado en Motagua durante este año y qué podrán mostrar diferente? JAVIER LÓPEZ: Sí, la verdad que cumplo exactamente hoy un año desde que llegué aquí, desde que dirigí al Motagua. Precisamente ese primer partido fue con Cartaginés, 36 horas después de llegar ya estábamos disputando ese partido. Hemos cambiado mucho los dos equipos. En ese momento llegábamos a un mercado con una plantilla definida, con una idea definida. Ni mejor ni peor que la actual, diferente. Durante un año hemos podido ir construyendo el equipo que siempre uno anheló. Estamos todavía en construcción, porque el equipo no termina nunca de adquirir todas las capacidades que uno desea para el grupo. Estamos mejorando, coordinando también a los nuevos jugadores que se han incorporado, que en nuestro caso son cuatro nuevos futbolistas. En Cartaginés hay un entrenador diferente y yo creo que el 60 o 70 por ciento de la plantilla también es diferente. La preparación que los dos equipos hemos llevado hasta este momento y los objetivos que tenemos los dos equipos en esta competición son muy similares: avanzar, ser ambiciosos, desarrollar una identidad de juego y soñar con el título. Entonces, en esa disposición estamos los dos. Hemos cambiado mucho, tanto de plantilla en nuestro caso y de idea de juego, como ellos de entrenador y plantilla de jugadores. Pero los dos queremos construir en el mismo lugar, que es avanzar a esa llave final y ser competitivos tanto en la fase de grupos como en la fase final. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LALIGA NACIONAL TRAS DOS FECHAS DISPUTADAS - PERIODISTA: Jorge, ¿cómo llega anímicamente el equipo? Te pregunto esto por el golpe fuerte que recibieron el fin de semana con la derrota. -JORGE SERRANO: Anímicamente nosotros venimos muy bien. Somos un equipo que, para que algo nos afecte, tiene que darnos muy duro, y creo que lo que representa la Copa Centroamericana es algo muy distinto a lo de la Liga. Claro que nosotros las dos competiciones las afrontamos de una manera respetable para cada rival, pero bueno, nosotros fuimos con un escenario al partido y se nos mostró otro. Son cosas del fútbol. Pero ahora el chip de nosotros está en la Centroamericana, en Cartaginés, y creo que el equipo está completamente convencido y capacitado para sacar los resultados.

-PERIODISTA: ¿Cómo encuentran anímicamente a los jugadores después de lo que sucedió ante Estrella Roja? JAVIER LÓPEZ: Yo siempre le digo a los jugadores que en el proceso que nosotros llevamos desde ese 11 de agosto que uno llegó acá, que es la búsqueda de una idea de juego, va a haber caídas en el proceso. El domingo tuvimos una. Es permitido caer, es permitido también aprender de esas caídas, y es obligación y responsabilidad levantarse lo más pronto posible. Y lo bonito que tiene el momento que estamos viviendo actualmente, el mes de agosto, es que tenemos un montón de partidos. Si ganas el fin de semana, refuerzas cosas y seguro que tienes cosas que corregir. Y si pierdes, pasa exactamente lo mismo. Nosotros ya estamos enfocados en lo que viene, el partido de mañana ante Cartaginés. Sabemos de la dificultad y el reto que tenemos por delante. Sabemos también que si lo superamos, qué es lo que nos está esperando: algo que es muy importante para nuestra institución y todos los que formamos parte de ella, entrar directamente ya a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Y eso es lo único que está en nuestra mente en este momento. - PERIODISTA : Usted ha sido muy autocrítico tanto el miércoles pasado ante FAS y el domingo en Liga, pero ¿qué se reflexionó realmente sobre lo que está pasando con el bajo nivel en los últimos dos partidos de Motagua? JAVIER LÓPEZ: Bueno, en primer lugar te voy a decir que mi condición de autista del espectro hace que siempre sea mil veces más autocrítico de lo que sería cualquier ser humano con su propia situación y condición. Punto número uno. Esto es importante para irnos educando en lo que es este espectro, y que todos sepan qué rodea esa condición. Soy una persona autoexigente al máximo, autocrítica al máximo. A otros a lo mejor aplauden la victoria y ya está, y forma parte de ese día a día. No somos tan malos ni lo hemos hecho tan mal como mis palabras puedan indicar, pero dentro de lo que es mi condición, pues evidentemente busco la excelencia, busco la exigencia máxima, y eso es así. Hemos hecho cosas durante los partidos muy buenas, tanto, por ejemplo, en Juticalpa el otro día, en algún momento del partido contra FAS, y también hemos tenido momentos durante estos partidos donde no hemos mostrado el equipo que queremos y debemos de ser.