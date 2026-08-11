Motagua puede sellar su boleto a cuartos: así se clasificarán los clubes catrachos

Uno descansará y dos entrarán en acción esta semana, pero los tres clubes hondureños están bien posicionados en la Copa Centroamericana para lograr la clasificación a la segunda fase. El primero que jugará será un Motagua que llega golpeado por su último revés en liga ante Estrella Roja (0-2), pero que arriba muy bien ubicado en el torneo internacional. Su 5-0 a Verdes en Belice y su 1-0 en casa al salvadoreño FAS le hacen llegar al tercer combate en zona de privilegio. Es líder solitario del Grupo D con seis unidades y mañana podría sella su clasificación. Si vence a Cartaginés en el Nacional, llegaría a nueve puntos y aseguraría uno de los dos primeros lugares porque Municipal (4) y FAS (1) se enfrentan entre sí y solo uno de ellos podría desplazar al Ciclón.

Marathón, por su parte, participará el jueves en Guatemala ante un Antigua que no suma puntos en dos juegos. Si el Monstruo triunfa, eliminaría a los chapines y pondría la balanza muy a su favor. Los Verdes, que sacaron un 0-0 de visita ante Herediano, quedarían muy enfilados con un triunfo porque cerrarían con dos juegos de local ante los que mejor se colocan hoy en el B: Alianza de El Salvador (6) y Real Estelí de Nicaragua (3).

Olimpia descansará esta semana, pero estará atento porque juegan cuatro de sus rivales del sector C y podría ser favorecido con ciertos resultados. El 2-0 a Mixco en Honduras y el 2-1 a UMECIT en Panamá tienen a los Blancos compartiendo la cima con Saprissa, el rival etiquetado como el más duro. Si el conjunto tico vence hoy a Mixco y Alianza no derriba el jueves a UMECIT, Olimpia clasificaría en su tercer duelo con un empate en Panamá. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Igualmente, podría sellar su boleto a cuartos ese duelo con un triunfo, independientemente de lo que suceda esta semana en el choque entre panameños. El panorama está servido para los tres representantes catrachos...

PANORAMA DE LOS CLUBES HONDUREÑOS