Motagua vs Cartaginés EN VIVO: Autogol de Mesén y el ciclón lo empata en el Estadio Nacional

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS CARTAGINÉS! FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO NACIONAL. 45': SE AGREGA UN MINUTO AL PARTIDO. 41': GOOOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA: Diego Mesén anota un autogol amateur y le da el empate al Motagua en cabezazo previo de Cristopher Meléndez.

36': ¡INCREÍBLE, PERDONÓ MOTAGUA! Denis Meléndez disparó en el área grande y Kevin Briceño salvó espectacular. Otro ataque venenoso del Mimado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 31': Motagua persiste buscando la portería de Briceño. Cartaginés está logrando un triunfo de oro en el Estadio Nacional, pero a esto le falta muchísimo. 25': ¡SE SALVÓ CARTAGINÉS! Rezago de la muerte de Clever Portillo que nadie puede cazar en el último tramo del área. Motagua ya merece el empate en el Estadio Nacional. 22': ¡SE SALVÓ EL MOTAGUA! Juan Gaete casi baña a Luis Ortiz, quien estaba adelantado de su marco. Estuvo cerca el Cartaginés del segundo gol en el partido.

18': GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS: Tepa Gonzáles caza la pelota con la cabeza y la pone al costado derecho de Luis Ortiz. Ya lo gana Cartaginés. 14': Motagua se acerca al arco del portero de Cartaginés. Cristopher Meléndez buscó cabecear en el segundo palo, pero no pudo alcanzar el balón. 7': ATENCIÓN: ESPN adelanta que Jonathan Moya sufrió una seria lesión previo al compromiso ante Cartaginés de Costa Rica. 5': Cartaginés se planta bien en los primeros minutos del compromiso. El equipo tico está llegando con más peligro al arco rival. 1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO NACIONAL!

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ASÍ SALE CARTAGINÉS: 1- Kevin Briceño; 15- Luis Flores, 12- José Quiroz, 4- Luis Olivas, 30- Andrey Mora; 22- Alonso Hernández; 7- Manuel Morán, 20- Diego Mesén, 18- Carlos Barahona, 13- Juan Gaete, ; 9- José Gonzáles. ASÍ SALE MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Padilla, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes, 21- Jesús Batiz; 19- Rodrigo de Olivera.

ATENCIÓN: Puesto de baleadas afuera del Estadio Nacional impidió la llegada del Cartaginés. Sin embargo, todo se resolvió afortunadamente minutos después.

LA PREVIA

El Fútbol Club Motagua buscará mantener su camino perfecto en la Copa Centroamericana este miércoles, cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final. El partido se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, donde las Águilas intentarán hacer valer su condición de local y dar otro paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional. El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja en el Grupo D y acercarse a uno de los dos boletos disponibles para los cuartos de final. El equipo dirigido por el técnico español Javier López comenzó su participación con una contundente goleada de 5-0 sobre el Verdes de Belice y posteriormente derrotó 1-0 al FAS de El Salvador.

Estos resultados tienen al conjunto azul en lo más alto de la clasificación con seis puntos. Municipal de Guatemala ocupa el segundo lugar con tres unidades, mientras que Cartaginés y FAS acumulan un punto cada uno. El Verdes, por su parte, todavía no ha conseguido sumar. Sin embargo, el conjunto azul llega al compromiso con algunas dudas después del inesperado tropiezo sufrido el pasado domingo en el torneo local. Motagua cayó 0-2 frente al recién ascendido Estrella Roja, resultado que generó malestar entre sus aficionados y provocó nuevas críticas alrededor del rendimiento del equipo. Del otro lado estará un Cartaginés que necesita sumar para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. El conjunto costarricense es dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro y debutó en la competición con un empate 1-1 frente al Municipal de Guatemala. LEA TAMBIÉN: ¡Refuerzo exótico! Jugador de la India aterriza en Honduras para unirse al Choloma Los Brumosos tuvieron jornada de descanso en la segunda fecha, por lo que el encuentro ante Motagua representará apenas su segundo compromiso en el torneo. El equipo costarricense buscará sacar un resultado positivo en Tegucigalpa para afrontar con mayores posibilidades las dos últimas jornadas, en las que recibirá como local al Verdes y al FAS. El duelo entre Motagua y Cartaginés será el cuarto enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana. Hasta ahora, la serie favorece al conjunto costarricense, que registra dos victorias y un empate ante las Águilas. Uno de esos capítulos recientes dejó un duro recuerdo para el equipo hondureño. El 28 de octubre de 2025, Cartaginés derrotó 3-1 a Motagua en el Estadio Nacional y lo dejó sin la posibilidad de disputar la Champions de Concacaf. Bernard Alfaro abrió el marcador al minuto 56, mientras que Marco Ureña amplió la ventaja al 73. Clever Portillo descontó para los azules al 70, pero Mario Quiroga sentenció el partido al 77.

Cartaginés, además, cuenta con experiencia en este torneo regional. El club costarricense acumula seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas en 16 partidos disputados en la competición, registro que lo coloca como el tercer equipo de Costa Rica con más encuentros jugados en la historia de la Copa Centroamericana. Con estos antecedentes, Motagua y Cartaginés se enfrentan en un partido de gran importancia para ambos. Los hondureños buscarán mantener el liderato y dar un paso firme hacia los cuartos de final, mientras que los Brumosos intentarán dar la sorpresa en Tegucigalpa y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

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