¡Refuerzo exótico! Jugador de la India aterriza en Honduras para unirse al Choloma

El CD Choloma sacudió el mercado de fichajes de la Liga Nacional con una incorporación que pocos esperaban. El conjunto maquilero apostó por un futbolista extranjero procedente de la India para fortalecer la plantilla que dirige Héctor Vargas, abriendo así una nueva posibilidad dentro de los mercados que exploran los clubes del fútbol hondureño. La contratación fue confirmada por el director deportivo del equipo, Julio Crivelli, quien reveló detalles sobre la llegada del nuevo integrante de la plantilla. El dirigente explicó que la institución ya trabaja en todos los aspectos necesarios para que el futbolista pueda incorporarse cuanto antes a los entrenamientos.

El elegido es Abneet Bharti, defensor central nacido en la India, quien tiene la particularidad de manejar ambos perfiles y además forma parte de la selección nacional de su país. El zaguero llega procedente de la primera división de Bolivia y cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico encabezado por Héctor Vargas para reforzar la zona defensiva del Choloma. La llegada de Bharti supone un movimiento poco habitual para el fútbol catracho, debido a que se trata de un jugador proveniente de un mercado asiático que hasta ahora no había tenido mayor presencia en la Liga Nacional. Su incorporación ha generado expectativa entre los seguidores del conjunto maquilero, que esperan conocer pronto las condiciones que puede aportar el defensor.