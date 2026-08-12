Rudman no le huye al reto con Marathón y advierte al Antigua: "Tres puntos..."

El partido es una auténtica final para ambos equipos. Los locales no tienen puntos y una victoria es su última oportunidad para mantener viva la esperanza de clasificar a la siguiente ronda. Además, el equipo verdolaga es el único del grupo que solo ha jugado un partido.

Silvio Rudman habló este miércoles en conferencia de prensa antes de enfrentar al Antigua en la jornada 2 de la Copa Centroamericana. Marathón suma un punto en el Grupo B, donde también compite contra Real Estelí y Alianza.

El técnico argentino destacó este detalle ante la prensa y dejó claro que sumar puntos será fundamental, sobre todo porque el Estelí y el Alianza ya lideran con 6 unidades. A continuación, sus declaraciones:

Sobre la preparación del partido y el rival

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Sabemos en el club Marathón la importancia del juego de mañana. Más allá de que Antigua no haya conseguido puntos en sus dos primeros partidos, no significa que vaya a ser un rival fácil. Estuvimos viendo videos y es un equipo que juega bien al fútbol, que intenta salir jugando y ser competitivo. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que haremos dentro de la cancha. Tenemos un objetivo claro: salir desde el primer momento con mucha intensidad y dinámica, sabiendo que somos un equipo preparado para competir y proponer un buen fútbol.

El crecimiento de la liga de Guatemala

La liga de Guatemala ha crecido mucho y se ha vuelto muy competitiva. Tengo colegas y amigos allá, por lo que siempre estoy al pendiente de su fútbol. Es un torneo en constante evolución, con muy buenos jugadores. Ojalá siga creciendo para que ofrezca cada vez mejor espectáculo. Como bien decía Rugier, mañana nos vamos a enfrentar a la mejor versión de Antigua. Siempre respetamos mucho al rival, pero lo que nos compete es hacer un partido inteligente, ser un equipo ordenado y proponer con mucha intensidad y dinámica. Lo tomamos con la mayor seriedad.

La actualidad del equipo y la pretemporada

Venimos bien. Completamos una pretemporada de casi seis semanas con cuatro o cinco partidos amistosos y ya jugamos dos fechas del torneo local. En la Copa Centroamericana venimos de empatar 0-0 de visita contra Herediano y este será nuestro segundo partido del certamen. Somos un equipo en crecimiento, con orden táctico y con la convicción de asumir el rol de competir en cualquier cancha. Tenemos un plantel muy profesional, con objetivos claros y una gran unión de grupo, lo cual nos va a llevar a pelear arriba.

¿Cómo contrarrestar el estilo de juego de Antigua?



Valoramos mucho a Antigua; llevan varios años haciendo grandes campañas y llegando a finales. Nos compete hacer bien las cosas y ser inteligentes. Es un equipo al que le gusta tener la pelota, asociarse y ser ofensivo. Nosotros estamos preparados para hacer un excelente partido; nos jugamos tres puntos fundamentales y debemos demostrarlo en la cancha para sacar un resultado positivo.

¿Cómo ven el estado de la cancha y cómo manejan psicológicamente la presión de la afición local?

La cancha está espectacular, hermosa para jugar. Tanto Antigua como Marathón van a dar un gran espectáculo futbolístico. Sabemos que la afición de Antigua convoca mucha gente y apoya bastante, pero estamos preparados para afrontar este compromiso. Venimos con el objetivo claro de funcionar bien, ser intensos, dinámicos y proponer en la cancha. Ojalá mañana lo podamos plasmar con un buen resultado.