Marcel Hernández deja el Herediano como jugador libre tras pedir su salida

El Club Sport Herediano, equipo donde milita el hondureño, Getsel Montes, anunció la salida del delantero Marcel Hernández, luego de que el futbolista realizara una solicitud expresa para finalizar su vínculo con la institución. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que el atacante quede en condición de jugador libre y pueda aprovechar una nueva oportunidad profesional.

El conjunto florense informó que la decisión fue tomada de común acuerdo y que la salida de Hernández responde al interés del jugador de continuar su carrera en otro destino. De esta manera, el delantero deja de formar parte del vigente campeón de Costa Rica. ESPN informó que el futbolista recibió una oferta del Inter Tecla de El Salvador.

Herediano agradeció a Marcel Hernández por su entrega durante su paso por la institución y destacó su exitoso recorrido con el club. El atacante cubano había formado parte de un plantel que consiguió importantes objetivos durante su etapa con el conjunto florense.