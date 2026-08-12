Marcel Hernández deja el Herediano como jugador libre tras pedir su salida

El Club Sport Herediano, equipo donde milita el hondureño, Getsel Montes, anunció la salida del delantero Marcel Hernández, luego de que el futbolista realizara una solicitud expresa para finalizar su vínculo con la institución. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que el atacante quede en condición de jugador libre y pueda aprovechar una nueva oportunidad profesional.
El conjunto florense informó que la decisión fue tomada de común acuerdo y que la salida de Hernández responde al interés del jugador de continuar su carrera en otro destino. De esta manera, el delantero deja de formar parte del vigente campeón de Costa Rica. ESPN informó que el futbolista recibió una oferta del Inter Tecla de El Salvador.
Herediano agradeció a Marcel Hernández por su entrega durante su paso por la institución y destacó su exitoso recorrido con el club. El atacante cubano había formado parte de un plantel que consiguió importantes objetivos durante su etapa con el conjunto florense.
La salida se produce en un momento de cambios para Herediano, que recientemente también separó al técnico José Giacone debido a los malos resultados. La dirigencia del club trabaja ahora en la búsqueda de un nuevo entrenador para intentar enderezar el camino del equipo.
El club costarricense no dio detalles sobre el próximo destino de Hernández, pero confirmó que la decisión busca facilitarle al jugador la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional. El atacante queda así con libertad para negociar su futuro.
“Muchas gracias, Marcel Hernández”, expresó el Herediano en su mensaje de despedida. La institución también le deseó lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales, cerrando así una etapa del delantero cubano con el cuadro florense.