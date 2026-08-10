Getsel Montes se queda sin técnico en Costa Rica y Jeaustin Campos es el favorito

El hondureño Getsel Montes se queda sin entrenador en el Sport Herediano de Costa Rica luego de los malos resultados, situación que provocó que la dirigencia de los florenses separara al técnico José Giacone, quien no pudo levantar al vigente campeón.

Tras la salida de Giacone, la dirigencia de Herediano ya está tras los pasos del nuevo timonel. Uno de los nombres que suena es el de Jeaustin Campos, actual entrenador del Real España, quien ya tuvo un paso por el cuadro florense y conoce de primera mano la institución. El presidente del club Herediano, Jafeth Soto, mantiene una buena relación con Campos, quien fue campeón con el cuadro amarillo y aparece entre los candidatos para sentarse en el banquillo y buscar enderezar el camino del vigente monarca costarricense.

Herediano fue campeón el torneo pasado y eso le valió para clasificarse a la Copa Centroamericana de Concacaf, donde ha pasado mal en el inicio de la competencia. El conjunto costarricense apenas suma un punto de seis posibles, después de empatar en la primera fecha como local frente al Marathón. La posibilidad de que Campos regrese a Herediano dependerá de las condiciones de su salida del Real España. La dirigencia de la Máquina mantiene contrato con el entrenador hasta junio del próximo año, pero no se descarta una salida, ya que existen cláusulas que permiten finalizar el vínculo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE