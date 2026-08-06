Hernán Medford explota y pone de ejemplo a Olimpia para defender a Saprissa

El entrenador Hernán Medford explotó en conferencia de prensa. Pese al triunfo 2-1 del Deportivo Saprissa sobre Alianza de Panamá en la Copa Centroamericana, el técnico costarricense arremetió contra los periodistas ticos que cuestionaron si el marcador había sido demasiado corto para un equipo de la jerarquía morada. El entrenador no ocultó su molestia y defendió el crecimiento que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años. Para respaldar su argumento, utilizó como referencia a Olimpia de Honduras, uno de los clubes más importantes de Centroamérica, que también tuvo que emplearse a fondo para vencer 2-0 al UMECIT de Panamá.

"Algunos piensan que si no les metemos cinco a los panameños... qué mal equipo. Un poco de respeto al fútbol panameño, que ha crecido bastante. O vayan y pregunten cómo ha quedado el Olimpia", respondió Medford, dejando claro que ningún rival en la región puede ser subestimado.