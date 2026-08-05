Olimpia le remonta al Umecit y acaricia el boleto a cuartos de Copa Centroamericana

Olimpia volvió a demostrar su jerarquía internacional y sacó un triunfo de mucho valor en territorio panameño. El Rey de Copas de Honduras remontó y derrotó 1-2 al UMECIT en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, un resultado que le permite mantenerse con paso firme en el torneo regional. El León tuvo que sufrir más de la cuenta en territorio canalero. En el Estadio Universidad Latina de Penonomé, los dirigidos por Eduardo Espinel comenzaron abajo en el marcador ante un rival que salió decidido a sorprender, pero la experiencia, el carácter y la calidad individual terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto hondureño. Con esta victoria, Olimpia mantiene un paso perfecto en el torneo regional y se consolida como líder del Grupo C con seis puntos, producto de sus triunfos ante Mixco de Guatemala y UMECIT. El equipo blanco acaricia la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, donde busca recuperar protagonismo y volver a imponer su nombre en el fútbol de la región.





LAS ACCIONES

El partido inició cuesta arriba para Olimpia. Apenas al minuto 5, UMECIT encontró la ventaja tras una desconcentración defensiva del conjunto hondureño. El extremo Hiberto Peralta apareció completamente libre dentro del área y, tras recibir el balón, conectó un potente remate de volea que intentó detener el guardameta Edrick Menjívar. El arquero albo reaccionó, pero su intervención llegó demasiado tarde. El balón ya había cruzado la línea de gol y el conjunto panameño celebraba un inesperado 1-0 que obligaba al campeón hondureño a reaccionar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Olimpia no tardó en responder. Al minuto 8, el lateral Cuello probó con un remate que pasó cerca del arco rival, en una primera advertencia del equipo visitante. La insistencia del León tuvo premio al minuto 22. Tras un tiro de esquina, el guardameta de UMECIT dejó un rebote dentro del área y Raúl García apareció con oportunismo para recuperar la pelota y empujarla al fondo de las redes. El mediocampista albo no perdonó y estableció el 1-1 que devolvía la tranquilidad al equipo hondureño.

UMECIT intentó reaccionar y volvió a generar peligro al minuto 30 con un potente disparo de Andrés Palmezano, pero Edrick Menjívar respondió con seguridad y controló el balón en dos tiempos para evitar una nueva caída de su arco. Antes del descanso, Olimpia estuvo cerca de darle vuelta al marcador. Al minuto 35, el uruguayo Nicolás Dibble estuvo a centímetros de marcar su primer gol con la camiseta blanca, luego de conectar un certero cabezazo que fue desviado de manera espectacular por el portero panameño.

En el segundo tiempo, Olimpia salió decidido a buscar la remontada. Al minuto 52 llegó la primera gran oportunidad para los visitantes: Michaell Chirinos ganó la espalda de la defensa rival, ingresó al área, pero su remate salió desviado cuando parecía tener una clara opción de gol. UMECIT también tuvo sus oportunidades y estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja. Al minuto 65, Edrick Menjívar apareció en el momento más complicado del partido y se vistió de héroe. El guardameta olimpista realizó una espectacular estirada para desviar un potente cabezazo de Andrick Edwards, evitando un gol que parecía inevitable. Olimpia buscaba el tanto de la victoria y estuvo cerca al minuto 80. El debutante Kilmar Peña apareció en el área rival y conectó un cabezazo que pasó rozando el poste, dejando escapar una ocasión clara para los albos. Pero la recompensa llegaría poco después. Al minuto 82, el debutante Imanol Enríquez escribió una historia inolvidable con la camiseta de Olimpia. El delantero uruguayo, que tenía pocos minutos en cancha, apareció en el lugar indicado para marcar su primer gol con el León y convertirse en el héroe de la noche.

La jugada inició con Jamir Maldonado, quien habilitó a Kilmar Peña dentro del área. El atacante hondureño sacó un remate que fue detenido por el guardameta panameño, pero el rebote quedó servido. En el momento preciso apareció Enríquez, quien con un potente disparo mandó la pelota al fondo de la portería y desató la celebración olimpista. En los minutos finales, Olimpia tuvo que resistir los ataques del conjunto canalero. El equipo blanco cerró filas, defendió la ventaja y esperó el pitazo final para celebrar una remontada que confirma su fortaleza en el torneo internacional. El León dio un nuevo golpe de autoridad en Centroamérica y mantiene intacto el sueño de volver a conquistar la región.

LO QUE VIENE PARA EL LEÓN

Olimpia tendrá descanso en la tercera jornada de la Copa Centroamericana y regresará a la acción en la cuarta fecha, cuando vuelva a viajar a Panamá para enfrentar al Alianza FC el próximo 20 de agosto. Ante el conjunto canalero, los dirigidos por Eduardo Espinel buscarán una nueva victoria que prácticamente les asegure el boleto a la siguiente ronda del torneo. La fase de grupos cerrará con un duelo de alto impacto, ya que Olimpia recibirá al Saprissa de Costa Rica en un clásico centroamericano que enfrentará a dos de los clubes más grandes y ganadores de la historia de la región.