Marathón cierra filas: oficializa su octavo fichaje para la Copa Centroamericana

"¡Bienvenido al Monstruo Verde, Samuel Card! Le damos la bienvenida a Samuel, quien defenderá con orgullo nuestros colores y luchará por este escudo en cada partido", publicó la institución sampedrana al hacer oficial la llegada del futbolista de 21 años.

El Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana tras anunciar oficialmente la contratación del lateral y extremo derecho Samuel Card , quien firmó con el conjunto verdolaga por los próximos tres años.

La operación pudo concretarse luego de que el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) liberara al jugador, quien mantenía un tema pendiente con el Victoria. Sin embargo, el acuerdo entre ambas partes ya estaba encaminado desde hace aproximadamente un mes.

Card ya se encuentra en San Pedro Sula para completar los últimos detalles de su incorporación y ponerse de inmediato bajo las órdenes del cuerpo técnico, con el objetivo de integrarse a los entrenamientos del Monstruo Verde.

El joven futbolista llega tras destacar con el Victoria, donde mostró su versatilidad al desempeñarse tanto como lateral derecho como extremo, cualidades que convencieron a la directiva marathonista para apostar por su fichaje.

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Con la incorporación de Samuel Card, Marathón alcanza ocho refuerzos para la nueva temporada, luego de anunciar previamente a Nayrobi Vargas, Yairo Moreno, Alberth Elis, Carlos Argueta, Jonathan Paz, Natanael Agurcia y Yeison Mejía, consolidando una plantilla reforzada para competir por el título del Apertura y realizar una destacada participación en la Copa Centroamericana.