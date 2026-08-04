Motagua anuncia medidas especiales para la afición del FAS de El Salvador

El Fútbol Club Motagua anunció este martes una serie de medidas especiales de seguridad para el partido frente al FAS de El Salvador, correspondiente a la Copa Centroamericana de Concacaf, que se disputará el jueves 6 de agosto a las 9:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
A través de un comunicado oficial, la institución azul informó que las disposiciones buscan garantizar el bienestar de todos los asistentes al compromiso internacional, por lo que se establecieron controles específicos para la afición visitante.
Según detalló el club, los seguidores del FAS únicamente podrán ingresar a la localidad de Sol Sur, sector que ha sido destinado exclusivamente para los simpatizantes del conjunto salvadoreño durante el encuentro.
Además, al momento de ingresar al estadio, cada aficionado del equipo visitante deberá presentar de forma obligatoria su pasaporte o un documento de identidad salvadoreño vigente. Quienes no porten alguno de estos documentos no podrán acceder al escenario deportivo.
La directiva motagüense explicó que estas medidas responden a motivos de seguridad y forman parte del protocolo establecido para el desarrollo del encuentro, uno de los más atractivos de la jornada de la Copa Centroamericana.
El duelo enfrentará a dos históricos del fútbol centroamericano. Motagua buscará mantener el impulso tras su contundente inicio en el torneo regional, mientras que FAS intentará sumar un resultado positivo en Tegucigalpa para fortalecer sus aspiraciones de clasificación.
La institución azul hizo un llamado a ambas aficiones para vivir la jornada con respeto, orden y responsabilidad, con el objetivo de que el espectáculo se desarrolle sin incidentes dentro y fuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Comunicado Oficial
El Fútbol Club Motagua informa a su noble afición, medios de comunicación y público en general que por motivos de seguridad y con el fin de garantizar el bienestar de quienes asistan al duelo frente al FAS de El Salvador por la Copa Centroamericana que se llevará a cabo el jueves 6 de agosto a las 9:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés se toma la siguiente determinación:
Los aficionados del equipo visitante solo podrán acceder a la localidad de SOL SUR y al momento de su ingreso tendrán obligatoriamente que presentar su pasaporte o identidad salvadoreña. En caso de no contar con ninguno de estos documentos no tendrán acceso al encuentro.
FC Motagua, 20 veces campeón del fútbol hondureño.
Tegucigalpa, 4 de agosto del 2026.