Motagua anuncia medidas especiales para la afición del FAS de El Salvador

El Fútbol Club Motagua anunció este martes una serie de medidas especiales de seguridad para el partido frente al FAS de El Salvador, correspondiente a la Copa Centroamericana de Concacaf, que se disputará el jueves 6 de agosto a las 9:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

A través de un comunicado oficial, la institución azul informó que las disposiciones buscan garantizar el bienestar de todos los asistentes al compromiso internacional, por lo que se establecieron controles específicos para la afición visitante.

Según detalló el club, los seguidores del FAS únicamente podrán ingresar a la localidad de Sol Sur, sector que ha sido destinado exclusivamente para los simpatizantes del conjunto salvadoreño durante el encuentro.

Además, al momento de ingresar al estadio, cada aficionado del equipo visitante deberá presentar de forma obligatoria su pasaporte o un documento de identidad salvadoreño vigente. Quienes no porten alguno de estos documentos no podrán acceder al escenario deportivo.