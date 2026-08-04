OFICIAL: Carlos Argueta es nuevo jugador del Marathón; este es el contrato que firmó

El Club Deportivo Marathón hizo oficial este martes el fichaje del lateral derecho Carlos Horacio Argueta, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman para la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras. La institución sampedrana confirmó la incorporación del futbolista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que le dio la bienvenida al plantel verdolaga.

"¡Bienvenido al Monstruo Verde, Carlos Argueta! Carlos comienza una nueva historia con la camiseta Verdolaga. Estamos seguros de que tu entrega, compromiso y profesionalismo serán fundamentales para alcanzar grandes objetivos juntos", publicó el club. El anuncio llega semanas después de que Diario DIEZ adelantara, el pasado 19 de junio, que Marathón había tomado la delantera en las negociaciones para hacerse con los servicios del defensor. Aunque en ese momento todo apuntaba a una rápida oficialización, algunos detalles administrativos retrasaron el cierre definitivo de la operación.

Desde entonces, el conjunto verdolaga alcanzó un acuerdo con el futbolista, quien tomó la decisión de continuar su carrera en el club sampedrano de cara a la próxima campaña. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Diario DIEZ también conoció que Marathón ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Argueta con Olancho FC, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, ambas partes firmaron un contrato por las próximas dos temporadas, asegurando la permanencia del lateral en la institución hasta 2028.