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OFICIAL: Carlos Argueta es nuevo jugador del Marathón; este es el contrato que firmó

El lateral derecho ha estampado su firma con el Monstruo Verde y ha sido anunciado oficialmente luego de la novela de su fichaje.

OFICIAL: Carlos Argueta es nuevo jugador del Marathón; este es el contrato que firmó

Carlos Argueta ya ha sido anunciado por el conjunto sampedrano luego de que el TNAF fallara a favor del jugador.
04 de agosto de 2026 a las 14:15

El Club Deportivo Marathón hizo oficial este martes el fichaje del lateral derecho Carlos Horacio Argueta, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman para la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras.

La institución sampedrana confirmó la incorporación del futbolista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que le dio la bienvenida al plantel verdolaga.

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"¡Bienvenido al Monstruo Verde, Carlos Argueta! Carlos comienza una nueva historia con la camiseta Verdolaga. Estamos seguros de que tu entrega, compromiso y profesionalismo serán fundamentales para alcanzar grandes objetivos juntos", publicó el club.

El anuncio llega semanas después de que Diario DIEZ adelantara, el pasado 19 de junio, que Marathón había tomado la delantera en las negociaciones para hacerse con los servicios del defensor. Aunque en ese momento todo apuntaba a una rápida oficialización, algunos detalles administrativos retrasaron el cierre definitivo de la operación.

Desde entonces, el conjunto verdolaga alcanzó un acuerdo con el futbolista, quien tomó la decisión de continuar su carrera en el club sampedrano de cara a la próxima campaña.

Diario DIEZ también conoció que Marathón ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Argueta con Olancho FC, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, ambas partes firmaron un contrato por las próximas dos temporadas, asegurando la permanencia del lateral en la institución hasta 2028.

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Previo al anuncio oficial, la única situación pendiente era la entrega del finiquito por parte de Olancho FC, documento indispensable para validar plenamente el contrato y permitir la inscripción del jugador ante la Liga Nacional de Honduras. El TNAF falló a favor del futbolista y es por ello que se pudo oficializar su fichaje.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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