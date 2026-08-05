Escándalo en el Ascenso: buscan cambiar nombres a clubes para evitar millonarias deudas

El fútbol hondureño enfrenta un nuevo foco de controversia. La Liga de Ascenso analiza una medida extraordinaria para intentar salvar a cuatro clubes que se encuentran al borde de desaparecer por millonarias deudas, una decisión que podría tener fuertes implicaciones legales y deportivas si finalmente recibe el visto bueno de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y de la FIFA. Durante una reunión celebrada la noche del lunes, los dirigentes discutieron la situación financiera de varios equipos que solicitaron más tiempo para mantenerse en competencia. La votación quedó con 10 equipos a favor, 10 en contra y seis representantes no apoyaron la moción y decidieron no votar.

Como parte de las alternativas planteadas, Honduras Progreso, Domingo Savio, Meluca FC de Olancho y Olimpia Occidental quedan desafiliados tras estar bloquados en FIFA, pero la movida en mantener sus franquicias mediante un cambio de identidad, con el objetivo de continuar participando en el torneo pese a las obligaciones económicas que mantienen pendientes. La propuesta contempla que estas instituciones desaparezcan bajo su denominación actual y compitan con nuevos nombres, manteniendo prácticamente intacta su estructura deportiva y administrativa. De concretarse el plan, Honduras Progreso pasaría a llamarse Honduras FC; Meluca FC competiría como Campamento FC; Domingo Savio recuperaría el nombre de Deportes Savio; mientras que Olimpia Occidental sería inscrito como Carbonales FC.

La iniciativa ha provocado un intenso debate porque los cuatro clubes permanecen bloqueados en el portal de transparencia de la FIFA debido a demandas pendientes por deudas, algunos por derechos de formación, principalmente de jugadores colombianos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Todos tienen como fecha límite el próximo 22 de agosto para cancelar sus obligaciones económicas; de lo contrario, corren el riesgo de ser desafiliados y quedar fuera de toda competencia oficial. Sin embargo, la maniobra no depende únicamente de la Liga de Ascenso. El procedimiento deberá ser analizado y aprobado por el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras antes de ser remitido a la FIFA, organismo que tendrá la última palabra sobre la legalidad de una operación que podría sentar un delicado precedente en el balompié nacional. El caso genera especial preocupación porque existen procesos abiertos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que cualquier decisión que implique eludir responsabilidades económicas podría desencadenar nuevas sanciones o litigios. Honduras ya vivió una situación similar con el caso Platense, cuya resolución obligó a corregir decisiones administrativas que afectaron la estructura de las competiciones nacionales. La incertidumbre también ha impactado el calendario deportivo. El torneo Apertura de la Liga de Ascenso, que originalmente estaba previsto para comenzar el 15 de agosto, fue reprogramado para el 23 del mismo mes mientras se define el futuro de los clubes involucrados y se resuelve el proceso administrativo.

OTRO EQUIPO NO PUEDO INSCRIBIRSE