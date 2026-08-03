  1. Segunda División

FIFA golpea la Liga de Ascenso: cuatro equipos están a un paso de la desafiliación

Entre los clubes involucrados sobresale Honduras Progreso, equipo que hace pocos años militó en la Liga Nacional

FIFA golpea la Liga de Ascenso: cuatro equipos están a un paso de la desafiliación

Equipos de la Liga de Ascenso están en problemas y podrían afrontar la desafiliación.

03 de agosto de 2026 a las 16:27

La Liga de Ascenso de Honduras vive horas decisivas. Este lunes 3 de agosto está programada una sesión extraordinaria en la que se abordará como punto único la posible desafiliación de cuatro clubes que enfrentan sanciones de la FIFA debido a deudas económicas que no han podido solventar.

Los equipos que aparecen en la lista son Honduras Progreso, Meluca, Domingo Savio y Olimpia Occidental. Todos se encuentran bloqueados por el máximo organismo del fútbol mundial, situación que les impide cumplir con sus obligaciones deportivas y administrativas mientras no resuelvan sus problemas financieros.

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De acuerdo con la información que ha trascendido, la imposibilidad de cancelar las deudas llevaría a la Liga de Ascenso a tomar la decisión de desafiliar a estas instituciones. El tema será discutido por los dirigentes durante la reunión extraordinaria, donde se espera una resolución definitiva sobre el futuro de los cuatro clubes.

La situación también abriría la puerta a la venta de categorías, una alternativa que ha tomado fuerza para mantener la cantidad de participantes en el campeonato. De concretarse las desafiliaciones, otros inversionistas o instituciones podrían adquirir esos derechos deportivos para competir en la segunda categoría del fútbol hondureño.

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Entre los clubes involucrados sobresale Honduras Progreso, equipo que hace pocos años militó en la Liga Nacional y que incluso protagonizó importantes campañas en la máxima categoría. Por su parte, Domingo Savio y Olimpia Occidental también cuentan con una larga tradición en el fútbol de ascenso, mientras que Meluca igualmente enfrenta un panorama complicado.

La sesión extraordinaria será determinante para conocer el destino de estas cuatro instituciones. En caso de aprobarse la desafiliación, el fútbol hondureño perdería a clubes con historia en la Liga de Ascenso y se abriría un nuevo capítulo con posibles cambios en la conformación del torneo mediante la venta de categorías.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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