FIFA golpea la Liga de Ascenso: cuatro equipos están a un paso de la desafiliación

La Liga de Ascenso de Honduras vive horas decisivas. Este lunes 3 de agosto está programada una sesión extraordinaria en la que se abordará como punto único la posible desafiliación de cuatro clubes que enfrentan sanciones de la FIFA debido a deudas económicas que no han podido solventar. Los equipos que aparecen en la lista son Honduras Progreso, Meluca, Domingo Savio y Olimpia Occidental. Todos se encuentran bloqueados por el máximo organismo del fútbol mundial, situación que les impide cumplir con sus obligaciones deportivas y administrativas mientras no resuelvan sus problemas financieros.

De acuerdo con la información que ha trascendido, la imposibilidad de cancelar las deudas llevaría a la Liga de Ascenso a tomar la decisión de desafiliar a estas instituciones. El tema será discutido por los dirigentes durante la reunión extraordinaria, donde se espera una resolución definitiva sobre el futuro de los cuatro clubes. La situación también abriría la puerta a la venta de categorías, una alternativa que ha tomado fuerza para mantener la cantidad de participantes en el campeonato. De concretarse las desafiliaciones, otros inversionistas o instituciones podrían adquirir esos derechos deportivos para competir en la segunda categoría del fútbol hondureño.