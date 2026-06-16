Sorpresa: reconocido club vuelve al fútbol hondureño luego de 30 años

El Palestino FC volverá a formar parte de la Liga de Ascenso de Honduras y se convertirá en una de las novedades para el torneo Apertura 2026-27. La histórica institución sampedrana regresa al panorama del fútbol nacional con la intención de competir nuevamente por un lugar en la máxima categoría. La incorporación del club fue posible gracias a un convenio firmado recientemente, mediante el cual Palestino adquirió de manera temporal la categoría que pertenecía al Atlético Esperanzano. Este acuerdo permitirá al conjunto “maquilero” disputar oficialmente el próximo campeonato de la segunda división hondureña.

La categoría había sido utilizada durante la campaña anterior por otro equipo, el Club Oro Verde, que también participó en la Liga de Ascenso mediante un arreglo similar con la institución originaria de La Esperanza. Ahora, el Atlético Esperanzano ha decidido ceder esos derechos deportivos a Palestino para la nueva temporada. Con este movimiento, el club sampedrano busca fortalecer su estructura deportiva y recuperar protagonismo en el fútbol hondureño. La directiva ya trabaja en la conformación del plantel y en los aspectos logísticos para afrontar un torneo que promete ser altamente competitivo. Palestino tendrá como sede principal el estadio Rubén Deras, escenario donde disputará la mayoría de sus compromisos como local. Sin embargo, el acuerdo también contempla la realización de algunos encuentros en la ciudad de La Esperanza, manteniendo el vínculo con la categoría adquirida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE