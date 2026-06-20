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Carlos Espina reacciona al saber que Victoria no estará en la Liga: "Están decepcionados"

El presidente del Victoria, Carlos Espina, no dejó pasar mucho tiempo y reacciona al saber que el Independiente será el equipo 12 de la Liga Nacional

20 de junio de 2026 a las 16:28

La Liga Nacional ha confirmado este sábado que el equipo número 12 para la próxima temporada 2026-27 y Carlos Espina, presidente del Victoria, ha reaccionado de manera inmediata.

El influencer uruguayo que le ha dado otra cara al equipo de La Ceiba no lo tomó de mala manera y felicitó al Independiente de Siguatepeque por conseguir su ascenso a Primera División.

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Del mismo modo, Espina lamentó que el Victoria no pueda estar en el torneo de primera la próxima temporada, sin embargo, motivó a los aficionados a que no abandonen el equipo y que "juntos lucharán por ascender".

"Ocupamos el apoyo de todos, vamos poco a poco, pero vamos bien. Sé que algunos están decepcionados por esta noticia, pero no se bajoneen que esto recién comienza. El Victoria Renace y esto va arrancando"

LA REACCIÓN DE CARLOS ESPINA EN REDES

Se confirma que el Club Deportivo Victoria estará en Segunda División esta temporada que viene. La Liga Nacional decidió el equipp que jugará y lamentablementeno fue el Victoria, sin embargo, aún así respetamos la decisión de la Liga y felicitamos al Independiente, les deseamos lo mejor.

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Como el presidente del Victoria solo me queda decirles que vamos a luchar en la cancha y vamos por ese ascenso. Si Dios lo permite la próxima temporada estaremos en Primera División, hay que dejar todo en la mano de Dios.

Y cerró: "Ocupamos el apoyo de todos, vamos poco a poco, pero vamos bien. Sé que algunos están decepcionados por esta noticia, pero no se bajoneen que esto recién comienza. El Victoria Renace y esto va arrancando"

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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