¡Histórico! FIFA designa a Said Martínez para su segundo juego en el Mundial

El arbitraje hondureño volverá a estar bajo los reflectores del fútbol mundial . La FIFA designó al juez central Said Martínez para dirigir el encuentro entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El compromiso se disputará el próximo martes 23 de junio a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Con esta nominación, Martínez alcanzará un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer árbitro hondureño en dirigir dos partidos en una Copa del Mundo de categoría absoluta. La designación ratifica la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA mantiene en el experimentado silbante catracho, considerado uno de los mejores exponentes del arbitraje de la Concacaf.

El réferi hondureño no estará solo en esta importante responsabilidad. Lo acompañarán sus compatriotas Walter López y Cristian Ramírez como árbitros asistentes, conformando una terna completamente hondureña para uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista. Como cuarto árbitro fue nombrado el chino Ma Ning, mientras que Zhou Fei ejercerá como quinto oficial.

La presencia de Martínez en este encuentro representa la segunda aparición de Honduras en el centro de la escena arbitral durante el torneo. Su primera actuación en la Copa del Mundo llegó en el compromiso entre Qatar y Suiza, donde cumplió una destacada labor que le permitió seguir ganando reconocimiento a nivel internacional.