Ancelotti lanzó importante anuncio sobre Neymar luego de golear a Haití

Por otro lado, 'Carletto' explicó que Raphinha será evaluado este sábado tras abandonar anoche el campo por una nueva lesión en los isquiotibiales.

Carlo Ancelotti , seleccionador de Brasil , anunció tras la victoria ante Haití el regreso de Neymar para el último partido de la fase de grupos frente a Escocia , donde la 'Canarinha' intentará sellar su pase a los 16avos de final.

"Sí, va a estar disponible para el partido contra Escocia", aseguró Ancelotti sobre la vuelta de Neymar en rueda de prensa en Filadelfia, a donde el '10' no viajó para seguir recuperándose de sus molestias musculares.

Sobre el estado de Raphinha, el técnico italiano explicó que "lo van a evaluar mañana (sábado), por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva".

Más allá del parte de lesiones, Ancelotti se mostró satisfecho por el juego de Brasil frente a Haití: "Es justo lo que esperaba de este partido. Con menos errores, más eficacia. Atrás hemos tenido mejor control a nivel defensivo. Ha sido un buen partido. Tenemos que seguir mejorando para el siguiente contra Escocia y aprovechar la fase de grupos".

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Sobre el segundo tiempo, sin goles, el entrenador reconoció que su equipo pudo "jugar mejor", pero habló de la necesidad de "pensar en los próximos partidos" a la hora de cambiar a jugadores como Matheus Cunha y Vinicius.