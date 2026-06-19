OFICIAL: las primeras dos selecciones eliminadas del Mundial 2026

El Mundial 2026 ha dejado a sus dos primeras selecciones matemáticamente eliminadas en la segunda jornada de la fase de grupos. Haití y Turquía se han quedado sin opciones reales de clasificar a los dieciseisavos de final, despidiéndose temprano del torneo más importante del fútbol.

La selección caribeña se convirtió en la primera en hacer las maletas de forma oficial. Tras haber perdido en su debut ante Escocia, Haití volvió a sufrir en su segundo partido, esta vez ante una poderosa selección de Brasil que dominó el encuentro desde el inicio.

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Con cero puntos y una mala diferencia de goles, los haitianos ya no tienen posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación. Cerrarán su participación en la última fecha enfrentando a Marruecos, un equipo que saldrá con todo a jugarse el primer lugar del grupo.

Poco después, la Selección de Turquía se unió a Haití como la segunda eliminada del Mundial tras caer 1-0 ante Paraguay. Con este resultado, los turcos se quedaron con cero puntos en dos partidos y, aunque todavía les falta jugar contra Estados Unidos, la matemática los dejó fuera por completo.

Si Turquía gana su último partido sumaría 3 puntos, pero en su grupo Paraguay y Australia ya tienen 3 cada uno y se enfrentan entre sí en la última fecha. Esto condena a los turcos: si paraguayos y australianos empatan, ambos llegarán a 4 puntos; y si alguno de los dos gana, ese equipo llegará a 6 puntos. En cualquiera de los casos, es imposible que Turquía los alcance.