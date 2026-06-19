Otra de Iván Barton: la razón de la polémica expulsión a Miguel Almirón en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay sufrió un golpe tremendo justo antes de irse al descanso en su partido contra Turquía por el Mundial 2026. La Albirroja ganaba gracias a un gol de Matías Galarza, pero todo cambió cuando su máxima estrella, Miguel Almirón, fue expulsado con tarjeta roja directa tras una acción que dejó a todos sorprendidos. Lejos de ser una patada o un golpe, la expulsión se debió a una estricta regla de la FIFA que se aplicó por primera vez en la historia de las Copas del Mundo: taparse la boca para discutir con un rival.





¿Cómo fue la jugada?

En los minutos finales del primer tiempo, Almirón se enganchó en una discusión con un futbolista turco. En medio del cruce de palabras, el atacante paraguayo se cubrió la boca con la mano para que nadie pudiera leer sus labios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Al ver esto, el jugador de Turquía reaccionó de inmediato y le reclamó al árbitro. El encargado de impartir justicia fue el polémico réferi salvadoreño Iván Barton, quien no dudó en aplicar el reglamento a rajatabla y expulsó inmediatamente a Almirón. Con esto, el jugador del Newcastle se convirtió en el segundo paraguayo expulsado en un primer tiempo en toda la historia de los Mundiales (el único caso anterior era Carlos Paredes en Corea-Japón 2002).

El origen de la regla: De la "Ley Vinicius" a la "Ley Prestianni"

Aunque para muchos aficionados pareció una locura, la decisión del árbitro está respaldada por la FIFA y la IFAB (la organización que se encarga de las reglas del fútbol). Según la normativa oficial, los futbolistas que se tapen la boca deliberadamente al discutir o confrontar a un rival o al árbitro serán sancionados con tarjeta roja directa y expulsión. El gran objetivo de esta medida es evitar el racismo, los insultos y la discriminación, obligando a que cualquier lenguaje ofensivo sea evidente y se pueda castigar en el acto.