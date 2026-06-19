La verdad oculta: el motivo por el que Olimpia fichó a Tim Payne, jugador más viral del Mundial

"Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global", dijo Nogués a periodistas.

El presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués, dijo este viernes que el fichaje del mediático defensor Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, tiene como "idea" fortalecer la marca del equipo paraguayo a nivel global.

Olimpia hizo oficial el jueves la contratación de Payne, que antes del arranque del Mundial ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que lanzó el influenciador argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'El Scarso'.

Nogués explicó hoy que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo tres veces ganador de la Copa Libertadores extender el fichaje por otro año.

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Asimismo, adelantó que el defensor se incorporará al cuadro que dirige el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez una semana después del fin de la Copa del Mundo.

El club neozelandés Wellington Phoenix, que disputa la liga australiana, conserva el 30 % de la ficha de Payne.

Payne debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

Entonces, el jugador de 32 años disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.