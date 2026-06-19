Cristiano rompe el silencio dentro de la polémica en Portugal y Mbappé se pronuncia

La Selección de Portugal vive momentos de mucha presión en el Mundial 2026. El amargo empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut dejó un mar de dudas. A pesar de que el equipo tuvo mucho tiempo la pelota, casi no generó peligro y terminó el partido con un solo remate al arco, lo que desató una ola de críticas. El principal señalado por la prensa y la afición fue Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el debate sobre si debe seguir siendo el delantero titular se volvió a encender, especialmente por su sequía goleadora y por la falta de pases de compañeros como Bruno Fernandes. Además, unas declaraciones del joven João Neves, quien calificó a CR7 como "un jugador más", aumentaron la tensión en el ambiente.

Lejos de engancharse en las discusiones, Cristiano Ronaldo decidió calmar las aguas y romper el silencio a través de sus redes sociales. El astro portugués subió una foto entrenando junto a todo el plantel con un mensaje contundente: “¡Sempre Unidos!”, escribió el delantero junto al emoji de la bandera de su país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



La publicación se llenó de interacciones de inmediato, pero la que más llamó la atención de todos fue la de Kylian Mbappé. La estrella de Francia y del Real Madrid no dudó en mostrarle su respeto al portugués comentando la palabra “GOAT” (El Mejor de Todos los Tiempos). Mientras los hinchas debaten, dentro de la concentración portuguesa buscan paz. El defensor y referente Rúben Dias aseguró ante los medios que el grupo está fuerte, que intentarán aislarse por completo de las críticas externas y que ya están concentrados al cien por cien en ganar el próximo partido del grupo.