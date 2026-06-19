Hermana de CR7 rompe a Portugal con este dardo y señala los culpables

La tensión aumenta en la Selección de Portugal en pleno Mundial 2026. Al amargo empate 1-1 contra la República del Congo en su debut, ahora se suma una fuerte polémica familiar que involucra a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. CR7 fue el blanco de las críticas por parte de los aficionados y la prensa tras no tener un buen partido y quedarse sin anotar ante el equipo africano. Sin embargo, la chispa que encendió las redes sociales vino desde su propio entorno.

El dardo de Kátia Aveiro Kátia Aveiro, hermana del delantero, no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica, pero no contra Cristiano, sino contra el resto de la selección lusa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Mágicamente, los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”, escribió Aveiro. Estas palabras han caído como un balde de agua fría en la concentración portuguesa, en un momento donde el equipo más necesita unión.





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