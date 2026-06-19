Hermana de CR7 rompe a Portugal con este dardo y señala los culpables

La tensión aumenta en la Selección de Portugal en pleno Mundial 2026. Al amargo empate 1-1 contra la República del Congo en su debut, ahora se suma una fuerte polémica familiar que involucra a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo.
CR7 fue el blanco de las críticas por parte de los aficionados y la prensa tras no tener un buen partido y quedarse sin anotar ante el equipo africano. Sin embargo, la chispa que encendió las redes sociales vino desde su propio entorno.
El dardo de Kátia Aveiro
Kátia Aveiro, hermana del delantero, no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica, pero no contra Cristiano, sino contra el resto de la selección lusa.
“Mágicamente, los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”, escribió Aveiro.
Estas palabras han caído como un balde de agua fría en la concentración portuguesa, en un momento donde el equipo más necesita unión.
¿Cuándo es el próximo partido de Portugal?
La selección de Portugal tendrá una oportunidad rápida para calmar las aguas y buscar su primera victoria en el torneo.
Próximo rival: Uzbekistán
Fecha: Martes 23 de junio
Sede: Estadio de Houston
Los dirigidos por el cuerpo técnico luso buscarán demostrar que están listos para avanzar, mientras que todas las miradas seguirán puestas sobre Cristiano Ronaldo y el rendimiento de sus compañeros.