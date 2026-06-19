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¿Quiénes son? Las preciosas aficionadas que enamoran en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está acaparando todas las miradas y ellas son algunas de las miles de aficionadas que levantan suspiros en cada encuentro desde las gradas.

19 de junio de 2026 a las 10:14
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La Copa del Mundo 2026 está acaparando todas las miradas y ellas son algunas de las miles de aficionadas que levantan suspiros en cada encuentro desde las gradas.

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Diveana Hilewsky, hermosa fanática colombiana en el Estadio Azteca durante el triunfo sobre Uzbekistán por 3-1 en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial.

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Yasmina, con más de 1 millón de seguidores en Instagram, levantó suspiros en las graderís durante el Brasil-Marruecos que terminó 1-1 en el MetLife Stadium de Nueva York.

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Yuri Dozono, la preciosa aficionada de Japón que llegó a animar a los 'Samuráis azules' en Dallas en el empate 2-2 contra Países Bajos.

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Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles y Liudmyla Tkachenko, que fue portada de una revista de moda norteamericana, acaparó todas las miradas en el inmueble por su tremenda belleza.
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Amélia Garcia, originaria de Río de Janeiro, fue una de las muñecotas que estuvo apoyando a Brasil en Nueva York durante el primer duelo contra Marruecos.

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La modelo mexicana Paola Torres fue a apoyar al 'Tri' en el Estadio Azteca y en el Akron de Guadalajara, donde la selección logró la clasificación a 16avos de final tras vencer a Corea del Sur por 1-0. Esos ojos azules cautivaron a todos.

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En el SoFi Stadium, la fanática 'Vikagrram' no fue con camiseta, sino con un top de encaje, pero se llevó todas las miradas envidiosas. Ella misma escribió: "Un estadio lleno de sueños, y yo". No se puede decir mejor.
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Las hermosas aficionadas marroquíes abarrotaron el MetLife Stadium durante la primera jornada del grupo C ante los brasileños.

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Nichole Perry cuenta con más de 15 mil seguidores en sus redes sociales y es una de las seguidoras más bellas que tiene la selección de Estados Unidos.

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La canadiense Alysha Newman compartió un emotivo texto sobre cómo el fútbol une a diferentes pueblos y culturas en un solo estadio. La atleta de 31 años festejó por todo lo alto el primer triunfo de su selección en las Copas del Mundo tras golear por 6-0 a Qatar en Vancouver.

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Oh Hayoung es una de las lindas aficionadas de Corea del Sur que se desplazó a territorio azteca para ver los primeros dos partidos del equipo nacional contra República Chequia y México. La influencer asiática tiene 1 millón de seguidores en Instagram.

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Pesho Jan, la modelo originaria de la India que rebasa los 10 mil seguidores en Instagram, no se quiso perder el Mundial y animó Estados Unidos en la paliza sobre Paraguay.

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La República Democrática del Congo presume de guapas aficionadas y ella estuvo presente en el 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo que se disputó en Houston.

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Del lado de los portugueses se encuentra la figura de Dani Grace Almeida, una hermosa modelo que supera los 200 mil seguidores en Instagram y vio como selección igualaba frente al RD Congo en la primera jornada.
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Ariana (izquierda), la aficionada de Cabo Verde con 160 mil seguidores en Instagram, estuvo presente en el histórico empate contra España en la primera jornada (0-0). "Una bendición representar una cultura tan rica, hermosa y llena de orgullo. Cabo Verde por siempre", expresó la influencer.

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La aficionada paraguaya que actualmente se destaca como un fenómeno viral y es bautizada como la nueva 'Musa del Mundial' es Naiel Aguilera, una influencer de 19 años. Su aparición alentando a la 'Albirroja' causó tal impacto que sus fotos recorrieron las redes sociales, despertando dudas sobre si su impactante belleza era real o producto de la IA.

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¿Y qué decir de Ivana Knoll? La hermosa Dj y seguidora de Croacia agitó las redes sociales con sus fotos en el estadio de Dallas, donde su selección sufrió una dura derrota en su debut mundialista contra Inglaterra por 4-2.

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Una preciosa aficionada de Australia que vivió el triunfo de su selección frente a Turquía por 2-0 en Vancouver.
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Angela van Brakel dejó por un momento su carrera como presentadora y animó desde los palcos a Alemania en la goleada sobre Curazao en Texas por 7-1.

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Alma Sivic (izquierda) con su amiga animanado a la selección de Bosnia durante su debut contra Canadá que terminó empatado 1-1 en Toronto.

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