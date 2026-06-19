¿Quiénes son? Las preciosas aficionadas que enamoran en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está acaparando todas las miradas y ellas son algunas de las miles de aficionadas que levantan suspiros en cada encuentro desde las gradas.
Diveana Hilewsky, hermosa fanática colombiana en el Estadio Azteca durante el triunfo sobre Uzbekistán por 3-1 en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial.
Yasmina, con más de 1 millón de seguidores en Instagram, levantó suspiros en las graderís durante el Brasil-Marruecos que terminó 1-1 en el MetLife Stadium de Nueva York.
Yuri Dozono, la preciosa aficionada de Japón que llegó a animar a los 'Samuráis azules' en Dallas en el empate 2-2 contra Países Bajos.
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles y Liudmyla Tkachenko, que fue portada de una revista de moda norteamericana, acaparó todas las miradas en el inmueble por su tremenda belleza.
Amélia Garcia, originaria de Río de Janeiro, fue una de las muñecotas que estuvo apoyando a Brasil en Nueva York durante el primer duelo contra Marruecos.
La modelo mexicana Paola Torres fue a apoyar al 'Tri' en el Estadio Azteca y en el Akron de Guadalajara, donde la selección logró la clasificación a 16avos de final tras vencer a Corea del Sur por 1-0. Esos ojos azules cautivaron a todos.
En el SoFi Stadium, la fanática 'Vikagrram' no fue con camiseta, sino con un top de encaje, pero se llevó todas las miradas envidiosas. Ella misma escribió: "Un estadio lleno de sueños, y yo". No se puede decir mejor.
Las hermosas aficionadas marroquíes abarrotaron el MetLife Stadium durante la primera jornada del grupo C ante los brasileños.
Nichole Perry cuenta con más de 15 mil seguidores en sus redes sociales y es una de las seguidoras más bellas que tiene la selección de Estados Unidos.
La canadiense Alysha Newman compartió un emotivo texto sobre cómo el fútbol une a diferentes pueblos y culturas en un solo estadio. La atleta de 31 años festejó por todo lo alto el primer triunfo de su selección en las Copas del Mundo tras golear por 6-0 a Qatar en Vancouver.
Oh Hayoung es una de las lindas aficionadas de Corea del Sur que se desplazó a territorio azteca para ver los primeros dos partidos del equipo nacional contra República Chequia y México. La influencer asiática tiene 1 millón de seguidores en Instagram.
Pesho Jan, la modelo originaria de la India que rebasa los 10 mil seguidores en Instagram, no se quiso perder el Mundial y animó Estados Unidos en la paliza sobre Paraguay.
La República Democrática del Congo presume de guapas aficionadas y ella estuvo presente en el 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo que se disputó en Houston.
Del lado de los portugueses se encuentra la figura de Dani Grace Almeida, una hermosa modelo que supera los 200 mil seguidores en Instagram y vio como selección igualaba frente al RD Congo en la primera jornada.
Ariana (izquierda), la aficionada de Cabo Verde con 160 mil seguidores en Instagram, estuvo presente en el histórico empate contra España en la primera jornada (0-0). "Una bendición representar una cultura tan rica, hermosa y llena de orgullo. Cabo Verde por siempre", expresó la influencer.
La aficionada paraguaya que actualmente se destaca como un fenómeno viral y es bautizada como la nueva 'Musa del Mundial' es Naiel Aguilera, una influencer de 19 años. Su aparición alentando a la 'Albirroja' causó tal impacto que sus fotos recorrieron las redes sociales, despertando dudas sobre si su impactante belleza era real o producto de la IA.
¿Y qué decir de Ivana Knoll? La hermosa Dj y seguidora de Croacia agitó las redes sociales con sus fotos en el estadio de Dallas, donde su selección sufrió una dura derrota en su debut mundialista contra Inglaterra por 4-2.
Una preciosa aficionada de Australia que vivió el triunfo de su selección frente a Turquía por 2-0 en Vancouver.
Angela van Brakel dejó por un momento su carrera como presentadora y animó desde los palcos a Alemania en la goleada sobre Curazao en Texas por 7-1.
Alma Sivic (izquierda) con su amiga animanado a la selección de Bosnia durante su debut contra Canadá que terminó empatado 1-1 en Toronto.