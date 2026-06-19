"Cristiano Ronaldo ahora mismo no es diferente; solo es un jugador más para ayudar"

La Selección de Portugal no tuvo el debut esperado en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 ante República Democrática del Congo en su estreno y más allá del resultado, el foco de las críticas apuntó directamente a Cristiano Ronaldo. El capitán portugués volvió a quedarse sin marcar y extendió a diez partidos su sequía goleadora con la selección, una estadística que ha generado preocupación entre los aficionados y la prensa de su país. Tras el empate, incluso comenzó a instalarse el debate sobre si el delantero de Al-Nassr debe seguir siendo titular en los próximos compromisos frente a Colombia y Uzbekistán. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más polémico cuando desde el propio vestuario portugués surgieron declaraciones que muchos interpretaron como una crítica hacia el peso actual de Cristiano Ronaldo dentro del equipo.

El protagonista fue Joao Neves, mediocampista del PSG y autor del único tanto de Portugal frente a los africanos. Consultado sobre la figura del máximo goleador histórico del fútbol, el joven volante sorprendió con una respuesta que rápidamente se viralizó. "Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", declaró Neves. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Las palabras del futbolista no tardaron en generar repercusiones. En redes sociales, los seguidores de Cristiano Ronaldo reaccionaron con dureza contra el centrocampista, cuestionando sus declaraciones y su falta de consideración hacia una de las mayores leyendas del fútbol mundial. La controversia alcanzó tal magnitud que, según reportes de la prensa internacional, la pareja de Joao Neves se vio obligada a desactivar los comentarios en sus redes sociales debido a la gran cantidad de mensajes e insultos recibidos durante las últimas horas. Mientras tanto, Roberto Martínez salió en defensa de Cristiano Ronaldo y respaldó su decisión de mantenerlo durante todo el encuentro ante República Democrática del Congo, pese a que el delantero no logró romper su mala racha goleadora.