Anunció la muerte del papá de Messi, fue despedida y señala a los culpables

Paralelamente, las autoridades de Luzu TV difundieron un comunicado oficial para fijar posición sobre el episodio y anunciar las medidas adoptadas tras la emisión de la noticia falsa. En el texto, la empresa manifestó: "Lamentamos profundamente lo ocurrido en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".