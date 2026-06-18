Anunció la muerte del papá de Messi, fue despedida y señala a los culpables

La periodista anunció la muerte del papá de Messi en el famoso canal 'Luzu TV', la despidieron y ella rompe el silencio: señala a los verdaderos culpables de la fake news.
Luego de comunicar erróneamente al aire el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, durante el programa El Show del Verano de Luzu TV, Florencia Peña quedó envuelta en una fuerte polémica que derivó en su desvinculación de la señal de streaming liderada por Nicolás Occhiato.
Tras la repercusión del episodio y la rápida viralización de la falsa información en redes sociales, donde numerosos usuarios dieron por cierta la noticia, la actriz decidió emitir un nuevo comunicado para expresar públicamente sus disculpas.
El mensaje fue publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comenzó dirigiéndose directamente a la familia Messi. En ese sentido, escribió: "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo".
La publicación llegó poco después de que desde Luzu TV se informara oficialmente su salida del canal, junto con la de "todos los responsables involucrados" en la difusión de la noticia errónea.
En el mismo descargo, Flor Peña manifestó el profundo malestar que le provocó haber transmitido una información falsa sin verificarla previamente. Al respecto, expresó: "Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor".
Más adelante, la conductora explicó el origen de la información que recibió durante la emisión en vivo. Según detalló, el dato sobre la supuesta muerte de Jorge Messi fue proporcionado por integrantes del equipo de producción del programa.
Sobre ese punto, sostuvo: "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié".
Sin embargo, pese a señalar cómo recibió la noticia, la actriz remarcó que no pretendía desligarse completamente de lo ocurrido. Por el contrario, reconoció su responsabilidad en la difusión de la falsa información.
En ese marco, admitió: "Aun así, me hago cargo de que soy parte del error", dejando en claro que asumía las consecuencias derivadas del episodio.
Posteriormente, Flor Peña se refirió a su continuidad en la señal de streaming y confirmó que había decidido apartarse de su rol dentro del canal.
En su comunicado afirmó: "Es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV", insistiendo en que la determinación de abandonar el proyecto había sido tomada por ella.
Como cierre de su mensaje, la actriz reiteró sus disculpas públicas y expresó nuevamente su arrepentimiento por lo sucedido. En sus palabras: "Vuelvo a pedir perdón, de corazón. Me equivoqué".
Paralelamente, las autoridades de Luzu TV difundieron un comunicado oficial para fijar posición sobre el episodio y anunciar las medidas adoptadas tras la emisión de la noticia falsa. En el texto, la empresa manifestó: "Lamentamos profundamente lo ocurrido en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".
A continuación, el comunicado oficializó la desvinculación de los involucrados en el hecho. El texto señaló: "Por este motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".
Finalmente, la señal reafirmó los principios que, según indicó, guían su trabajo periodístico y comunicacional. El comunicado concluyó con la frase: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", dando por cerrado oficialmente el episodio que generó una fuerte controversia en los medios y en las redes sociales.
Cabe mencionar que la familia de Messi explicó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud delicada, pero que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.