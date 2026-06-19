¿De qué grupo saldrá el rival de México en segunda fase del Mundial 2026?

La Selección Méxicana se convirtió en la primera clasificada a la segunda ronda del Mundial de 2026 luego de derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A, resultado que le permitió asegurar su boleto a la fase de eliminación directa cuando todavía resta una fecha por disputarse. El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre suma seis puntos tras sus triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur, una campaña perfecta que además lo mantiene como líder de su grupo y con grandes posibilidades de cerrar la fase inicial en la primera posición.

Con la clasificación ya asegurada, la gran incógnita para el Tri es conocer a su rival en los dieciseisavos de final. El formato del Mundial de 48 selecciones establece que el ganador del Grupo A se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026