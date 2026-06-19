¿De qué grupo saldrá el rival de México en segunda fase del Mundial 2026?

La Selección Méxicana se convirtió en la primera clasificada a la segunda ronda del Mundial de 2026 luego de derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A, resultado que le permitió asegurar su boleto a la fase de eliminación directa cuando todavía resta una fecha por disputarse.
El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre suma seis puntos tras sus triunfos ante Sudáfrica y Corea del Sur, una campaña perfecta que además lo mantiene como líder de su grupo y con grandes posibilidades de cerrar la fase inicial en la primera posición.
Con la clasificación ya asegurada, la gran incógnita para el Tri es conocer a su rival en los dieciseisavos de final. El formato del Mundial de 48 selecciones establece que el ganador del Grupo A se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
A falta de varios juegos para completar la fase de grupos, los posibles adversarios mexicanos podrían salir de sectores donde participan selecciones de gran tradición mundialista como Brasil, Alemania, Países Bajos, España o Francia, aunque también aparecen equipos como Marruecos, Escocia, Ecuador, Suecia, Japón, Arabia Saudita, Uruguay, Senegal e Irak, dependiendo de cómo finalicen las posiciones.
Según las proyecciones actuales de la tabla, Brasil ocupa de momento la tercera plaza que sería emparejada con México en la ronda de 32, aunque el panorama puede cambiar considerablemente debido a que la mayoría de los grupos apenas han disputado una o dos jornadas.
Por ahora, el Tri disfruta de un arranque ideal en la Copa del Mundo con el primer lugar que tiene en el grupo A y donde en el cierre de la primera fase chocará ante República Chequia.
Además de asegurar su presencia en la siguiente fase, el combinado azteca ilusiona a su afición con la posibilidad de disputar varios encuentros más en casa y seguir soñando con una actuación histórica en el torneo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.