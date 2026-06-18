"No vi avance": Faitelson cruel con México y prensa celebra a medias ante Corea

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto EFE.
El experimentado José Ramón Fernández lo vivió a lo grande el encuentro.
David Faitelson tuvo varios comentarios agridulces para la Tricolor.
El reproche fuerte de Faitelson contra el técnico de la Selección Mexicana.
La suerte le jugó a su favor a la escuadra mexicana para el polémica comentarista.
"Un accidente y se encuentra el gol", otra frase cruel del periodista mexicano.
Fox Sports México celebró con el héroe inesperado: Luis Romo.
El portal Invictus destacó que la verdadera figura para México fue el portero surcoreano Kim Seung-Gyu.
Diario Récord mostrando las imágenes del gol de Luis Romo para la Selección Mexicana.
Y también hubo polémica donde reclamaron un lanzamiento penal para México.
La acción de Edson Álvarez fue muy celebrada por la forma que evitó el gol de los surcoreanos.
"Le regaló el gol", duro comentario en contra del Tricolor.
"Inglaterra o Croacia te meten 3 mínimo", el ácido comentario de Faitelson sobre el cierre del juego.
"El funcionamiento, puede seguir esperando", Faitelson estuvo activo en las redes sociales.
MisterChip, el reconocido periodista internacional español, destacó los triunfos de México sin goles en contra.
Diario Récord y su celebración: "Se acabó, tres puntos que saben a gloria".
"Asegura el primer lugar", destacó Claro Sports en sus redes sociales.
"Ganó el mejor, el cuadro tricolor, cumplimos", fueron las palabras del periodista Álvaro Morales.
"México sufrió, pero venció", las palabras de Fox Sports México tras el pitazo final.