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"No vi avance": Faitelson cruel con México y prensa celebra a medias ante Corea

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026.

18 de junio de 2026 a las 20:39
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La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto EFE.
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El experimentado José Ramón Fernández lo vivió a lo grande el encuentro.
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David Faitelson tuvo varios comentarios agridulces para la Tricolor.
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El reproche fuerte de Faitelson contra el técnico de la Selección Mexicana.
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La suerte le jugó a su favor a la escuadra mexicana para el polémica comentarista.
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"Un accidente y se encuentra el gol", otra frase cruel del periodista mexicano.
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Fox Sports México celebró con el héroe inesperado: Luis Romo.
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El portal Invictus destacó que la verdadera figura para México fue el portero surcoreano Kim Seung-Gyu.
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Diario Récord mostrando las imágenes del gol de Luis Romo para la Selección Mexicana.
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Y también hubo polémica donde reclamaron un lanzamiento penal para México.
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La acción de Edson Álvarez fue muy celebrada por la forma que evitó el gol de los surcoreanos.
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"Le regaló el gol", duro comentario en contra del Tricolor.
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"Inglaterra o Croacia te meten 3 mínimo", el ácido comentario de Faitelson sobre el cierre del juego.
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"El funcionamiento, puede seguir esperando", Faitelson estuvo activo en las redes sociales.
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MisterChip, el reconocido periodista internacional español, destacó los triunfos de México sin goles en contra.
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Diario Récord y su celebración: "Se acabó, tres puntos que saben a gloria".
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"Asegura el primer lugar", destacó Claro Sports en sus redes sociales.
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"Ganó el mejor, el cuadro tricolor, cumplimos", fueron las palabras del periodista Álvaro Morales.
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"México sufrió, pero venció", las palabras de Fox Sports México tras el pitazo final.
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