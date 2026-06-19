Lamine Yamal revela si jugará el próximo partido del Mundial: "Es innecesario.."

Lamine Yamal, futbolista de la selección española, catalogó de “innecesario jugar un partido entero” el próximo domingo ante Arabia Saudí, tras recuperarse de una lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril y tener 20 minutos en el debut de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. “Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo en una entrevista a TVE.

Un Lamine Yamal que disputó el pasado lunes, en el empate a cero contra Cabo Verde, sus primeros minutos desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que pudo apartarle del Mundial. “Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, completó. Cabe mencionar que España se encuentra ubicada en el grupo en el grupo H de la Copa del Mundo 2026 junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde; las cuatro selecciones cuentan con solamente 1 punto luego de que empataran en la primera jornada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE