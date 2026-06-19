Javier Aguirre revela qué le dijo a Kang-in Lee: "Le iba a dar una patada"

El seleccionador Javier Aguirre afirmó que la evolución de México en la victoria ante Corea del Sur, que le permitió clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026, se debe a la madurez que han adquirido sus futbolistas. "Creo que como equipo hemos crecido, por ahí tuvimos algún descuido, pero solo uno en todo el partido. Siento que mi equipo maduró desde el juego ante Sudáfrica, aprendimos de nuestros errores, sin la pelota tuvimos paciencia, aunque nos faltó ser más verticales, de todas maneras siento que tenemos un equipo bien trabajado", señaló el estratega.

Se mostró contentó luego del triunfo de su equipo ante los asiáticos, resultado con el que aseguró terminar en el primer lugar del Grupo A, a pesar que aún le falta el partido contra la República Checa. "No logramos este primer lugar de manera sencilla, a pesar de ello no podemos pensar que todo está hecho, todavía tenemos un partido duro contra República Checa y luego ver contra qué tercer lugar nos puede tocar, por lo demás este lugar es solo un dato. Los checos son muy bravos. No va a ser un partido sencillo", subrayó. México llegó a seis puntos en la cima del sector, le sigue Corea del Sur con tres unidades. Más atrás marchan los checos, su siguiente rival, y Sudáfrica, ambos con un punto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No obstante, Aguirre reconoció los detalles que aún tiene que ajustar. "Luego de Sudáfrica corregimos mucho, ahora no hicimos un partido espectacular, pero sí tuvimos un buen juego. Mostramos madurez, estuvimos mucho tiempo sin la pelota, a pesar de ello no nos descompusimos. Fuimos pacientes ante un equipo muy duro que logramos anular", explicó.