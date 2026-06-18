¡Clasificado! Selección Mexicana vence a Corea del Sur con mucho drama

La Selección Mexicana derrotó este jueves 18 de junio por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

México presionó en el inicio sin crear peligro en el área rival hasta que, después de 10 minutos los coreanos equilibraron el juego, iniciado bajo un cielo azul sin nubes.

Ambos cuadros se anularon en la mitad de la cancha, donde transcurrieron las acciones principales hasta que en el minuto 20 Julián Quiñones recibió un servicio y de cabeza estuvo cerca de poner delante a México, pero Seung Gyu se quedó con el balón, el único remate a puerta de la primera mitad. Los coreanos con su 'Dae han min guk', nombre de su país; los mexicanos con el 'Cielito lindo' y el 'Sí se puede' intentaron animar el duelo, con la posesión de la pelota un rato para cada equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Después de la pausa de hidratación, Corea le quitó la pelota a México, sin crear peligro en la meta defendida por Raúl Rangel, hasta que en el 45 Lee Kang Gin remató a puerta.

México tomó ventaja en el 50. Raúl Jiménez disparó a puerta; Seung Gyu dejó el balón en el área en un error garrafal y Romo aceptó el regalo, tocó a puerta y puso el 1-0.