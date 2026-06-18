Suiza goleó a Bosnia y dio un paso clave en el Grupo B del Mundial

Suiza venció a Bosnia y Herzegovina en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 y dio un gran paso en la clasificación.

El conjunto dirigido por Murat Yakin le ganó a si rival por 3-1 con goles de Rubén Vargas, Granit Xhaka y Johan Manzamb i en dos oportunidades. Para los bosnios descontó el joven Ermin Mahmic.

Con este resultado, Suiza se puso primera en el grupo B de la Copa del Mundo con cuatro puntos.

El primer tiempo fue muy parejo sin brillo para ninguna de las dos. Las selecciones europeas no lograron sacarse diferencias.

Ya en el segundo tiempo, Johan Manzambi convirtió el primero para Suiza ante Bosnia. Tan solo diez minutos después, el delantero Ruben Vargas amplió la ventaja para los suizos.

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Unos minutos más temprano, Tarik Muharemovic, defensor bosnio, fue expulsado tras una fuerte patada.

Johan Manzambi volvió a marcar a los 45 minutos de la segunda parte y puso el 3-0 que parecía definitivo. Pero tan solo tres minutos más tarde, Ermin Mahmic descontó para el 3 a 1.

En la última jugada del tiempo agregado, Granit Xhaka, capitán suizo, puso el 4-1 con un penal.

