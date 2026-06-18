Fue detenido por presunto amaño de partidos y ahora es noticia en el Mundial 2026

Las autoridades de Canadá han permitido finalmente la entrada del delantero marfileño Elye Wahi para jugar el sábado con su selección contra Alemania en Toronto después de que se le denegase inicialmente el visado tras revelarse que el futbolista está siendo investigado en Francia por un posible amaño en un partido. "La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado", explicó la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) en un comunicado en el que indicó que "ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá", donde Costa de Marfil disputa su segundo partido de este Mundial ante la selección germana.

"Por lo tanto, el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de 'Los elefantes' a Canadá y continuará participando en la competición junto a sus compañeros", concluye el escrito, que celebra el "resultado positivo" y agradece "a todas las partes involucradas en la resolución de este asunto". El anuncio de la FIF llegó horas después de que el organismo explicara que Canadá había bloqueado la entrada de Wahi y que el delantero del Eintracht de Francfort permanecería en EE.UU., donde 'Los elefantes' tienen su campamento base, hasta el retorno del equipo, que juega su tercer y último partido del grupo E ante Curazao en la ciudad estadounidense de Filadelfia el 25 de junio. Las autoridades canadienses no se pronunciaron sobre la denegación de un visado para Wahi, de 23 años y que ha estado cedido este año en el Niza de la Ligue 1, aunque la noticia del veto llegó apenas un día después de que The Athletic adelantara que el delantero fue detenido en Francia unos 10 días antes del arranque del Mundial y liberado poco después tras ser sometido a un interrogatorio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE