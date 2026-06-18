Ancelotti le pone las cosas claras a Endrick y defiende a Raphinha: "De los mejores"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este jueves en la víspera del partido contra Haití que Endrick jugará "en el momento correcto" y pidió paciencia con Raphinha tras las críticas recibidas por el extremo del Barcelona en este inicio de Mundial 2026. "A Endrick lo meteré en el momento correcto, tenemos que esperar un poco, va a ser importante", vaticinó Ancelotti frente a la demanda de una parte de la afición y la prensa de apostar definitivamente por el joven delantero del Real Madrid como el 9 de la Canarinha.

Ancelotti volvió a referirse a su antiguo pupilo en el club blanco como un "talento extraordinario", cuya calidad "Brasil va a aprovechar en esta y también en la próxima Copa del Mundo".

"Él tiene paciencia. No tiene prisa. Es muy maduro para su edad. Esto es un aspecto muy importante. Su familia, que está cerca de él, es muy paciente", expresó el exentrenador del Real Madrid en rueda de prensa, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde Brasil se medirá a Haití en la segunda jornada del Grupo C. Endrick, de 19 años, no jugó un solo minuto en el debut contra Marruecos (1-1). En Brasil se viralizaron unas imágenes del exjugador del Olympique de Lyon cabizbajo y frustrado tras percibir, mientras calentaba en la banda, que no sería uno de los cinco cambios de 'Carletto' en ese partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por otro lado, el preparador de Reggiolo salió en defensa de Raphinha, uno de los señalados por el empate a un gol del sábado pasado contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.