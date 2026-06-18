Le lanzaron ácido en los ojos y salvó a su hija: la impactante historia de Wissa

Yoane Wissa marcó el gol del empate 1-1 ante Portugal en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, pero en 2021 sufrió un dramático episodio que puso en riesgo su vida por evitar el secuestro de su hija.
Yoane Wissa se convirtió en una de las grandes sensaciones de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un martillazo del delantero rescató el empate de República Democrática del Congo 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Dicho resultado sorprendió a todos los aficionados porque frenó a una de las selecciones señaladas como candidata al títuloy convirtió a Wissa en el autor del primer tanto de su país en la historia de las Copas del Mundo.
Oriundo de Francia, el punta de 29 años que milita actualmente en el Newcastle de la Premier League, estuvo cerca de abandonar su sueño de jugar como profesional luego de sufrir un ataque que puso en riesgo su vida.
En 2021, cuando negociaba su incorporación al Brentford por unos 10 millones de euros, una mujer se presentó en su casa haciéndose pasar por admiradora, pero horas después ella regresó y le arrojó un líquido corrosivo en el rostro.
Aquel ataque causó lesiones graves, sobre todo en los ojos, y obligó a una cirugía de urgencia para salvarle la visión. El episodio casi termina con su carrera como futbolista.
La agresora fue identificada como Laetitia P. y recibió una condena de 18 años de prisión por intento de asesinato y secuestro de menores. La prensa congoleña e inglesa calificaron de "milagro" que Wissa pudiera recuperarse y continuar con su trayectoria.
De acuerdo con las autoridades, la mujer también intentó llevarse a la hija recién nacida del jugador, pero él lo impidió antes de sufrir la agresión. Durante semanas, los médicos trabajaron para evitar consecuencias irreversibles mientras Wissa atravesaba una recuperación marcada por secuelas físicas y emocionales.
"Afortunadamente no perdió la vista y fue solo gracias a su reacción que no se llevaron a su hija. Wissa todavía sufre las secuelas de este intento de secuestro y ataque", aseguraba en su momento el abogado de Yoane.
"Ha hecho todo lo posible desde entonces para demostrar que está bien. También está tratando de rendir lo mejor que puede en su trabajo diario. Y hoy en día él y su esposa se sienten seguros en Inglaterra. Se sienten a salvo del peligro", añadía.
Pese a la gravedad de la situación que experimentó Yoane Wissa, el Brentford sostuvo su decisión de incorporar al goleador, que regresó a las canchas y con el club inglés disputó 149 partidos y marcó 49 dianas.
Ese rendimiento derivó en su traspaso al Newcastle el 1 de septiembre de 2025. Fue desde esa condición que llegó a la presente Copa del Mundo para marcarle al equipo liderado por Cristiano Ronaldo y firmar un empate histórico de RD Congo.
Tras su notable actuación en Houston, la impactante historia de Wissa saltó a la palestra y es replicada por los medios de comunicación a nivel mundial.
Fueron semanas de angustia e incertidumbre, ya que los médicos trabajaban para evitar consecuencias irreversibles. Aunque logró recuperarse y conservar su visión, las secuelas físicas y emocionales fueron enormes: estuvo a punto de perder todo por lo que había luchado durante años.
Para la segunda jornada del Mundial, la selección congoleña se enfrentará el próximo martes a una Colombia que llega al partido siendo líder del grupo K por su victoria 3-1 contra Uzbekistán.
Yoane Wissa pasó a la historia como el primero de su nación en marcar en una justa mundialista y esperar repetir su hazaña frente a los cafeteros.