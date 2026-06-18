EN VIVO: Canadá y Qatar confirman alineaciones en Vancouver por el Mundial 2026

Canadá afronta ante Qatar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados.

- ALINEACIONES CONFIRMADAS

- CANADÁ VS. QATAR, EN DIRECTO

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de los canadienses después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Qatar 2022.

Ahora, con todos los equipos del grupo igualados con un punto y el mismo balance de goles, el margen de error se estrecha. Y la gran incógnita sigue siendo Alphonso Davies. El capitán se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa recuperándose.

El martes participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar y recordó que aún no ha entrenado con normalidad con el grupo. Sin Davies, el foco ofensivo recae sobre Jonathan David. Máximo goleador histórico de Canadá, el delantero atraviesa una sequía incómoda y fue sustituido en el minuto 61 ante Bosnia, una decisión poco habitual para un futbolista clave en el plan de Marsch. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Qatar, por su parte, llega reforzado tras sorprender a Suiza con un empate 1-1 en Santa Clara. El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui resistió el dominio durante buena parte del partido y encontró el premio en el tiempo añadido, en una acción culminada por Boualem Khoukhi y contabilizada oficialmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim. Ese punto ya mejora la participación qatarí de 2022, cuando perdió sus tres encuentros como anfitrión. El precedente más cercano entre ambos equipos favorece a Canadá, que venció 2-0 a Qatar en Viena en septiembre de 2022, con goles de Larin y David. Pero aquel amistoso queda lejos para dos selecciones que han cambiado de ciclo, técnico y contexto competitivo.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El Canadá-Qatar que se jugará este jueves en Vancouver comenzará a las 4:00 PM (hora de Honduras y México) y se podrá ver en territorio catracho por Tigo Sports mientras que en suelo azteca solo por ViX Premium.

POSIBLES ALINEACIONES