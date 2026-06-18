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Imágenes sensibles: la escalofriante lesión que sucedió en el Canadá vs. Qatar

El mediocampista de Canadá Ismael Koné abandonó el terreno de juego inmovilizado tras recibir una fuerte entrada de Assim Madibo.

18 de junio de 2026 a las 18:17
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El mediocampista de Canadá abandonó el terreno de juego inmovilizado tras recibir una fuerte entrada de Assim Madibo. Fotos captura de video y cortesía.
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Al mediocentro canadiense Ismael Koné casi se le rompe en dos la pierna izquierda.
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Los médicas llegaron de inmediato al notar la reacción del futbolista.
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Ismael Koné salió lesionado del duelo ante Qatar, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
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La acción terminó con la expulsión de Assim Madibo tras revisión del VAR.
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La jugada ocurrió al minuto 51, cuando Koné y Madibo disputaron una pelota sobre el carril izquierdo, a la altura del mediocampo.

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El futbolista canadiense quedó tendido sobre el césped y el servicio médico ingresó de inmediato para atenderlo.
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La atención médica derivó en la inmovilización de una pierna de Koné antes de que abandonara el terreno de juego.

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Durante la revisión de la jugada, los jugadores de ambos equipos permanecieron atentos a la situación del mediocampista.
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En primera instancia, Madibo fue amonestado por la acción, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada.

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Tras observar la repetición, el silbante rectificó su decisión, retiró la tarjeta amarilla y expulsó al futbolista de Qatar.
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El futbolista hizo señalar de agradecimiento a los aficionados por los aplausos al salir de la cancha.
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A falta de un parte médico oficial, Canadá queda pendiente del estado físico de uno de sus mediocampistas titulares en plena fase de grupos del Mundial 2026.

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El golpe llega en un momento delicado para el equipo norteamericano, que disputa ante Qatar un partido clave en sus aspiraciones de clasificación.
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Canadá aplastó a Qatar en el segundo juego de ambos en el Mundial 2026 y llegó a 4 puntos.
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Canadá cierra el grupo B el miércoles 24 de junio ante Suiza, donde buscará el boleto a la siguiente fase del Mundial 2026.
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