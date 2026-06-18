Canadá veta a otro jugador en el Mundial: salpicado por posible amaño de partido

Las autoridades migratorias de Canadá han impedido la entrada al país del atacante de Costa de Marfil, Elye Wahi, para disputar el segundo encuentro de su equipo en el Mundial ante Alemania en Toronto el sábado, una noticia que llega después de revelarse que el futbolista está siendo investigado en Francia por un posible amaño en un partido. El delantero, que esta temporada jugó cedido en el Niza de la Ligue 1 francesa, no viajará a Canadá porque "aún no se han obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para que entre en territorio canadiense", explicó la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) en un comunicado difundido a medios este jueves.

El texto añade que Wahi permanecerá en Estados Unidos, donde su selección tiene el campamento base, hasta que el equipo regrese de Canadá. Tras el partido del 20 de junio ante los alemanes, Costa de Marfil volverá a su campamento en el estado de Pensilvania, para después disputar el 25 de junio su último juego de la fase de grupos ante Curazao en Filadelfia. Las autoridades canadienses no se han pronunciado sobre la denegación del visado a Wahi, de 23 años y que pertenece al Eintracht de Frankfurt, aunque la noticia del veto llega apenas un día después de que The Athletic adelantara que el delantero fue detenido en Francia unos 10 días antes del comienzo del Mundial y liberado poco después tras ser sometido a un interrogatorio.

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La investigación, según fuentes cercanas al asunto citadas por el medio deportivo estadounidense, busca determinar si Wahi recibió deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido que el Niza disputó contra el Metz el pasado 17 de mayo. Wahi se convierte así en el segundo futbolista al que Canadá deniega la entrada después de hacer lo propio con el mediocampista de Ghana, Thomas Partey, que no pudo disputar el encuentro de su selección de la víspera ante Panamá, también en Toronto.