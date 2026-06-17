Ghana tumba a Panamá con gol de último minuto en el debut mundialista canalero

La Selección de Panamá sufrió una dolorosa derrota en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al caer 1-0 frente a Ghana en un partido que parecía encaminado al empate. El encuentro se disputó este 17 de junio en el Toronto Stadium y se definió en la última jugada de la noche. El compromiso fue muy disputado desde el pitazo inicial, con dos selecciones que mostraron planteamientos diferentes en busca de comenzar con buen pie su participación en el Grupo L. El árbitro sueco Glenn Nyberg fue el encargado de impartir justicia en un duelo cargado de intensidad y emociones.

Ghana apostó por un sistema 4-4-1-1 para intentar aprovechar los espacios, mientras que el conjunto canalero, dirigido por Thomas Christiansen, se presentó con un esquema 3-4-3 que le permitió tener mayor control del balón durante gran parte del encuentro. Los panameños asumieron el protagonismo ofensivo y dominaron la posesión con un 61.8 por ciento frente al 38.2 por ciento de los africanos. Además, generaron más oportunidades de gol, registrando 12 remates totales contra apenas siete de su rival.